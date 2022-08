Montecuccoli egyébként nagy óvatossága és a hadtudomány szigorú szabályai szerint való eljárása miatt kevés katonai sikert aratott. Mentségére legyen mondva, hogy ezeket a szabályokat neki be kellett tartania, tekintettel seregének állapotára. A korábbi véleményekkel ellentétben Montecuccoli nem nevezhető tehetségtelen hadvezérnek, mindig szigorú utasításokat kapott a bécsi udvartól, amelyekkel nem akart szembeszállni. Seregének ellátása állandóan rossz volt, ezért nem ő, hanem a legfelsőbb hadvezetők és az osztrák kormányzatban oly gyakori korrupció, valamint a helytelen államigazgatás volt a felelős. Emiatt nem is kínálkozott igazi alkalom, ahol valódi hadvezéri képességeit bemutathatta volna, a korábbi állításokkal ellentétben a vasvári békét sem ő kötötte meg, mert erre a császári udvar nem őt hatalmazta fel, Montecuccoli a szentgotthárdi csata után még közel két hónapig különböző hadműveleteket folytatott a Dunántúlon, de további katonai lehetőségeit és esetleges sikereit a vasvári béke meggátolta. A vasvári békét követően Montecuccoli már nem játszott szerepet a magyar történelemben, előbb diplomáciai szolgálatot látott el, majd kizárólag a hadtudományoknak szentelte idejét. Korának elismert hadtudományi írója lett, a hadsereg kiegészítését megreformálta azzal, hogy csökkentette a szúró fegyveresek számát, helyettük pedig a tűzfegyverekkel jól bánó katonák számát növelte. Ő vezette be a Habsburg-seregben a kanócos muskétákat, egyben növelte a lőfegyverek hatékonyságát is.

A szentgotthárdi csata fontossága abban rejlett, hogy ez volt az első keresztény győzelem a török felett a Magyar Királyság területén Mohács óta. A török hadseregben nem sok változás ment végbe az elmúlt több mint egy évszázad során, de a nyugatiban annál több. Az új típusú fegyverekkel ellátott keresztény seregnek először volt alkalma nyílt csatában megmérkőzni a törökökkel, majd miután legyőzte őket, jelezte ezzel, hogy az oszmánok hadereje már nem olyan hatásos, mint korábban volt. A török sereg másik sebezhető pontja az volt, hogy nagyrészt fegyelmezetlen, nem reguláris egységekből állt, azok a rendezett visszavonulást nem tudták kellőképpen végrehajtani, ezért Szentgotthárdnál egy rossz parancs következtében a török katonákon pánik lett úrrá és menekülésbe kezdtek. A megáradt Rába folyóba magukkal rántották a reguláris hadsereg tagjait is, így vereségük elkerülhetetlen lett. Szerencsével Montecuccoli győzött a csatában, de nem volt megfelelő ereje a további üldözésre. A Rába megáradása ugyanis megállította a gyors előrehaladást, Montecuccoli tehát nem önszántából állt meg, hanem a megáradt folyó ellehetetlenítette a további akciót.



A keresztény seregben kevés volt a magyar

A legújabb kutatások azt támasztják alá, hogy a keresztény seregben önálló magyar csapategység nem is volt jelen, Esterházy Pál későbbi nádor és Nádasdy Ferenc országbíró ugyan ott volt, igaz a csatában közvetlenül nem vett részt, az utóvédharcokban viszont igen.

Ott volt még a csatában Ampringen János Gáspár, aki 1681-ig Magyarország császári kormányzója lett, ebben a tisztségében kemény terrorral sújtotta a Habsburg-ellenes szervezkedőket, és irgalmatlanul üldözte a protestánsokat. A győzelmet sokan Zrínyi Miklósnak tulajdonították, pedig a horvát bán otthagyta a hadsereget, mert az általa építtetett Zrínyiújvárat Montecuccoli nem mentette fel, Zrínyi szerint ezt szándékosan tette, hogy a török a várat lerombolhassa. A magyarországi főnemesség várakozása ellenére a bécsi kormányzat nem használta ki a megnyert szentgotthárdi csata utáni győztes pozícióját. Mint azt a múltkor leírtam, Lipót császár féltékeny volt a csatában részt vevő franciákra, XIV. Lajost pedig még a töröknél is veszélyesebbnek tartotta, így a magyarok kárára megkötötte a vasvári békét, ami kiváltotta a magyar főurak ellenszenvét. A magyar főnemesség azt szerette volna, ha a szentgotthárdi diadalt kihasználva a három részre szakadt országot mielőbb egyesítik azzal, hogy végleg kiűzik a törököt Magyarországról. Emiatt kezdett Zrínyi Miklós szervezkedni a Habsburgok ellen, majd ennek leleplezése kapóra jött Bécsnek, hogy a magyarok jogait megnyirbálhassa, az országot pedig teljesen alávethesse a Habsburg Birodalomnak. A szentgotthárdi csata és a törökkel vívott újabb háború egyik „eredménye” az lett, hogy az addig erős Erdélyi Fejedelemség romlásnak indult, amiben még közrejátszott a lengyel trónért indított sikertelen háború is.



A török terv: körülzárni a császárvárost

Köprülü Ahmed török nagyvezír 1663-ban megindította azt a háborút, amelynek végső stádiumában a szultántól kapott parancs értelmében Bécset kellett volna elfoglalnia. Köprülü azonban nem akart azonnal Bécsnek menni, előbb Magyarország teljes területét és néhány osztrák tartományt kívánt meghódítani, hogy így gyűrűbe fogja a császárvárost. A béke érdekében a Habsburgok készek lettek volna Dél-Magyarországon és Horvátországon, valamint a szlovén tartományokon átengedni a törököket, hogy azok Velence ellen vonuljanak, de ennek útjában állt Zrínyi vára. A nagyvezír Zrínyiújvár ellen indította seregét, amelynek 1500 védője négy hétig tartott ki. A védők kedvezőtlen körülmények között voltak, mert a várral szemben olyan magaslati pontok álltak, ahonnan az oszmán tüzérség hatásosan tudta lőni az erődítményt. Montecuccoli ugyan megérkezett a vár felmentésére, de a gyenge utánpótlás miatt nem volt megfelelő mennyiségű élelme, így katonái az éhezéstől legyengültek és harcképtelenekké váltak. Amíg a császári generális megpróbálta orvosolni ezt a problémát, a janicsárok döntő rohama elsöpörte a vár védőit, akik közül 1200 ember esett el. Mindez kiváltotta Zrínyi haragját, aki ezért felháborodottan hagyta ott a frontot, hiába könyörgött neki Montecuccoli. A következő hetek hadmozdulataiból arra lehetett következtetni, hogy a török sereg megtámadja Bécset. Montecuccolinak meg kellett így előznie a török nagyvezírt, nehogy az hamarabb átkelhessen a Rábán. A török had egy része Körmendnél július 26-án próbált meg átkelni, de a keresztény sereg, amelynek egy részét Nádasdy Ferenc vezényelte, útját állta, és a körmendi csata másnapján, július 27-én meggátolta az átkelést. A csatába a végső stádiumban már Montecuccoli is beavatkozott, majd azt követően Szentgotthárdra ment a seregével, ahol felkészült a török támadásra.



A szentgotthárdi csata

A szemben álló feleket feszítő gondjaik arra késztették, hogy döntő csatába bocsátkozzanak egymással. A keresztény sereg élelmiszer- és lőszerhiánnyal küszködött, a törököknek is hasonló problémával kellett szembenézniük. Abban az időben sok eső esett, ezért a mindkét felet ellátó utánpótlási szekerek elakadtak a nagy sárban, így a seregek nem tudták kellőképpen feltölteni készletüket. A probléma a török félnél volt súlyosabb, ezért a nagyvezírnek lét­érdeke volt a Rábán való átjutás, hogy az emberei és az állatai eleséghez jussanak Ausztriában. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a törökök Bécset veszik célba, mindezt a nagyvezír szultáni parancsra tette. Köprülü Ahmed világosan látta, hogy közvetlenül Bécs falainak vezetni az oszmán sereget kész öngyilkosság, ebbe bukott bele később utódja, Kara Musztafa is. A szentgotthárdi csata két taktika, a nyugati és török összecsapása volt. A török haderő elavultsága és gyengesége itt már megmutatkozott, kézi tűzfegyvereik nem voltak elég gyorsak és pontos tüzelésűek, ezzel ellentétben a nyugat-európai fegyverek már rendelkeztek ezekkel az adottságokkal. A keresztények serege negyede volt a törökének – körülbelül 28 ezer fő – ezért is vonultak a Rába folyó mögé. A csata augusztus 1-jén kezdődött a török támadással, amit a keresztény seregek ellentámadása követett, de ennek ellenére a törökök harcoltak ki jobb pozíciót, Montecuccoli erőinek kevés lőpora volt, ami még nehezítette a császári erők helyzetét, de Montecuccoli kihasználta a török nagyvezír tévedését, amikor az nem küldte át ­csapatainak nagy részét a Rábán túlra, ezzel sikerült a generálisnak megerősítenie állásait, majd döntő ellentámadásba lendült. A török visszavonulásba kezdett, ami még rendezetten folyt, ám az események gyors fordulatot vettek, amikor a török vezérkar elkövetett egy súlyos hibát: nem adott ki egyértelmű parancsot minden egységnek, ami zavart okozott a török seregben. A császári tüzérség viszont állandó tűz alatt tartotta őket, ezért az oszmán sereget félelem fogta el és fejvesztett menekülésbe kezdett. A török sereg megsemmisült, a veszteségek mindkét oldalon jelentősek voltak. Monte­cuccoli közel 5 ezer embert veszített, amíg a török veszteség ennek a háromszorosa volt. Az oszmánok a csatatéren gazdag zsákmányt hagytak hátra, vagy negyven zászló és tizenöt ágyú jutott a keresztények kezére.

A győzelmet egész Európában nagy lelkesedéssel fogadták, Monte­cuccoli további hadműveleteket készített elő, a magyarok pedig hazájuk mielőbbi felszabadulását remélték, de mindezeket keresztülhúzta a vasvári béke.



Montecuccolinak nem volt alkalma hadvezéri képességeinek bizonyítására