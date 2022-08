– A Velencei-tó oxigénpótlását jelenleg hajnali 4 és délelőtt 10 óra között egy fix pontra telepített négyszivattyús berendezés végzi, valamint három darab, úgynevezett úszós munkagéppel történik a legkritikusabb helyeken a levegőztetés – mondta Temesi Mihály, a velencei-tavi tófelügyelőség vezetője. – Ezek közül egy a Velencei Fürdetőnél, kettő pedig az agárdi tófelügyelőség előtti nyílt vízterületen mozog. Szerdán egyeztettünk a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének vezetőjével, és kérésének megfelelően a dinnyési MOHOSZ-kikötő környékén is dolgozik majd az egyik úszó berendezés.

Temesi Mihály, a velencei-tavi tófelügyelőség vezetője

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A pontonra szerelt levegőztető négy darab, úgynevezett belvizes szivattyút hordoz, ezek kapacitása elég jelentős, 280 liter másodpercenként, azaz a négy szivattyú nagyjából egy köbméternyi vizet levegőztet másodpercenként a Velencei Fürdető elnevezésű területen.

– A fix, pontonra telepített berendezés két horgonnyal lett rögzítve, mellette az úszó munkagép folyamatosan mozog, végzi az oxigén utánpótlását –­ folytatta Temesi Mihály. – Ez egy többfunkciós úszó munkagép, az iszapot is tudjuk vele kotorni, nádat és hinarat is lehet vele vágni. Alapvetően most úgy működik, hogy a bontófejre szerelt szivattyú felszívja a vizet, és az úszó munkagép hátsó részénél visszanyomja a tóba, ezzel dúsítjuk az oxigént a vízben.

Az egyik berendezést két horgony tartja, a másik mozog a vízen

Forrás: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Eddig eredményesen, hiszen egyelőre minimális mennyiségben tapasztalható elhullás, többnyire keszeget lehet látni a tó felszínén, de néhány busát és harcsát is feldobott a víz nádasok tövében. Szerencsére elvétve tapasztalni ilyet: Temesi Mihály megjegyezte, ha csak ennyi lenne, kibékülnének vele. Az oxigéndúsítást addig folytatják, ameddig szükség van rá, azaz ameddig csapadékhiányos az időjárás, napi harminc fok, vagy afeletti a levegő hőmérséklete, és a víz hőfoka is magasan marad. A csütörtöki vízállás reggel 7 órakor az agárdi mérő berendezésnél 58 centiméteres: arról, hogy ez meddig apadhat tovább őszig, a tófelügyelő nem bocsátkozott jóslatokba.