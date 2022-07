Nem tudom ki, hogy van vele, de nekem a nyári örömökről nemcsak a napozás és a strandolás jut eszembe, hanem a lecsó is. Lecsót enni jó, mert a lecsó istenien finom. Gondolom, ezzel sokan egyetértenek, és a mondással is, hogy „lecsót főzni a .... is tud”. Egy másik mondás is jellemző rá, mégpedig az „ahány ház, annyi szokás”. Hiszen számtalan változata létezik, ki, hogy szereti. Azt leszögezhetjük, hogy akkor a legfinomabb, ha házi termesztésű paprikával és paradicsommal készítjük, mivel a multikban kaphatóak íze ezekkel köszönőviszonyban sincs. Tehát, ha nyár, akkor lecsószezon. Hm... össze is dobok egyet gyorsan! Jó étvágyat!

Vezető képünk illusztráció.