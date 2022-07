A másik jótékonysági felhívással a DÁV- Dunaújvárosi Állatvédő Egyesületet szerették volna segíteni. Nem először szerveztek gyűjtést a helyi szervezet támogatása érdekében, amelynek most rendkívül nagy szüksége is van rá. Elsősorban kölyök tápokat vártak, az utóbbi időszakban ugyanis rengeteg apróságot kellett megmenteniük, cicákat és kutyusokat egyaránt. Székely Dóra, az egyesület alapító tagja elmondta, sajnos megállt az adományozás és az örökfogadás is az utóbbi időben, viszont a segítségkérő hívások folyamatosak. Az elmúlt hónapban mindössze két kutyus talált gazdára, cicákat pedig már régen tudtak örökbe adni. Pedig tizenegy kutyus és huszonöt cica is várja, hogy szerető családra találhasson (a rehabilitáción és gyógyszeres kezelésen lévő állatokon kívül). Hálásan fogadják a tápokat és konzerveket, amelyekre folyamatosan szükség van. Dóra hozzátette, természetesen ameddig csak lehet, kitartanak, és remélik, hogy jönni fognak majd örökbefogadási szándékkal a leendő gazdik.