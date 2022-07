Bőven benne vagyunk a nyárban, így a piac kettős képet mutat: bőséges a kínálat, de nincsen nagy tömeg, nyilván, mert sokan töltik szabadságukat más településeken, esetleg más országokban.

Pedig a távollévők, ha itthon tartózkodnának és kimennének a piacra, akkor láthatnák, hogy még mindig sláger a sárgabarack, jön föl az őszi barack is. A sárgát már van, ahol 400 forintért árulták, igaz nem volt mosolygós és nagy szemű. A szép, nem kis hibás ebből is 1200 forintba kerül kilónként, de lekvárnak való és egyébként jó ízű sárgabarackot 600–750 forint környékén már tudunk venni.

Egyre több a dinnye, igaz az ára nem nagyon engedi még el az 500 forintot. Megjelent már a málna is, 4000 forint alatti kilónkénti árral. Ez a szemnek és pénztálcának még így is ijesztő, de messze alatta marad az import bolti terméknek, melyet 7000–7500 forintos kilónkénti áron lehet megvásárolni. A boltit zárt dobozban árulják, zömmel nem is magyar termesztésű, megkóstolni nem lehet, lutri, hogy milyen ízűt fogunk ki. Ha már a gyümölcsöknél járunk, a minap még narancsot és mandarint is lehetett kapni, és nem is volt olyan borsos az ára, 600 és 1000 forint volt feltüntetve a termékek mellett a kis táblákon.

Sláger még a friss, sárga hüvelyű zöldbab, ehhez már 1000–1200 forintért is hozzá lehetett jutni pénteken. Vágott fűszernövények is elérhetőek: akik időben érnek ki a piacra, kapnak még csokorba kötött friss koriandert, zsályát, snidlinget, kaprot, petrezselymet is. A paradicsom ára széles spektrumon mozog, igaz a fajtákból is lehet választani 600 és 1700 forint közötti áron. Itt a lecsó szezonja, a lecsónak való paprikát már megkapjuk 600–800 forintért, a hagyma kilója 400 és 450 forint között mozog. Aki egy jó levesre vágyik, az 400–450 forintért veheti meg hozzá a sárgarépát és a zöldséget.

Aki a bevásárlást egy lángosozással szeretné zárni, esetleg kezdeni, az szokásosan három „étlapról” is választhat a piacon. A sima lángos darabja 500 forintért már elérhető, a sajtos-tejfölös 800 forint. Különböző töltött lángosokból is lehet választani, ezek árai 600–850 forint körül mozognak.