Köszönet és köszöntés

A szerdai ülés egy ünnepséggel kezdődött. Köszöntötték a helyi tornászainkat és vízilabdásainkat az elmúlt időszakban elért kiváló eredményeikért, elsősorban a világkupán, illetve a vizes vb-n nyújtott teljesítményükért. Elismeréssel és köszönettel szóltak a bölcsődei és óvodai dolgozóknak, valamint a helyi Vöröskereszt munkatársainak az ukrán menekültek ellátásáért, gondozásáért (március közepe óta fogadják az egykori Széchenyi kollégium épületében a kárpátaljai menekülteket). Az ünnepségen hálával méltatták Deák Mária munkásságát is, aki jelenleg hatósági főosztályvezetőként dolgozik a hivatalban, de a közszolgálatik évek után most nyugdíjba megy.

Forrás: Szabone Zsedrovits Eniko

Lőrinczi Konrád letette az esküt

Az köszöntők után megkezdték a döntéshozói munkát, összesen huszonöt előterjesztést tárgyaltak meg. Az első napirend alkalmával dr. Hanák Tamás, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a július 3-i időközi választás eredményét, majd a 2-es körzet önkormányzati képviselőjének megválasztott Lőrinczi Konrád, a FIDESZ-KDNP képviselője letette esküjét az ülésen.

Bővülő feladatok és díjazások

Bővítik az egyik tanácsnok feladatkörét, mondván, hogy a környezetvédelmi feladatok is kiemelt figyelmet kapjanak. A közgyűlési döntés értelmében innentől a közbiztonsági és környezetvédelmi tanácsnok fog ezen témakörökkel foglalkozni.

Módosították a képviselői, bizottsági és tanácsnoki tiszteletdíjakról szóló önkormányzati rendeletet. Eddig úgy szólt a szabályozás, hogy minden tanácsnok (ifjúsági, idősügyi, közbiztonsági) bruttó 390 ezer forintot kap munkájáért (a képviselői tiszteletdíjának kétszeresét) függetlenül attól, hogy milyen bizottsági tisztséget tölt be. A most elfogadott módosítás értelmében már bruttó 780 ezer forint jár azon tanácsnoknak havonta, aki emellett bizottsági elnöki tisztséget is betölt.

Az Egészségmegőrzési Központ, amely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisokat koordinálja, szervezi városunkban, az alaprendelet módosítását kezdeményezte, új utcák besorolása, illetve központi cím változása miatt. Ilyen például az, hogy az Almavirág utcát a 7-es számú háziorvosi körzethez, a Kabóktanyát a 10-es számú háziorvosi, a 11-es számú házi gyermekorvosi, illetve a 7-es számú fogorvosi körzethez sorolják. A képviselők a javasolt pontokkal módosították az alaprendeletet.

Energetikai pályázat

Az EUCF (European City Facility) Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása című pályázat keretében nyújt segítséget önkormányzatok és önkormányzati társulásoknak. Mint azt a napirend írja, ezzel a pályázattal olyan tevékenységekre lehet támogatást nyerni, amelyeket tulajdonképpen egy beruházási koncepció előkészítését jelentik, tehát megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki elemzések, jogi tanulmányok, társadalomtudományi tanulmányok, piackutatás, pénzügyi elemzések támogatására. A pályázatokat szeptember 30-ig lehet benyújtani. A közgyűlésen arról határoztak, hogy pályázatot nyújtanak be a pályázati kiírása.

Útpadkák és kutyafuttató

A testület mintegy 20,3 millió forintot biztosít a Dunanett Nonprofit Kft-nek. A megszavazott költségvetésből útpadkát alakítanak ki a Palánk utcában, az Európa Tanács utcában és az Üdülő soron, valamint parkolásra alkalmas közterületek útcsatlakozásainak kialakítását is magába foglalja a kivitelezés. A napirend előterjesztésében azt írták, hogy Táborállás területén lakossági igények merültek fel, miszerint szűkek az utak, ezért nem férnek el a közszolgáltatást végző munkagépek, továbbá enyhíteni kell a parkolási gondokat is.

Egy újabb körbekerített kutyafuttató létrehozásának kérdése is szerepelt a képviselők előtt. Ezt a Hengerész utca és a Béke körút által körülhatárolt, parkos területen alakítanák ki. Az ülésen úgy határoztak, hogy a zárt kutyafuttató kivitelezésére 2,2 millió forintot biztosítanak a DVG Zrt-nek.

Kemping és szabadstrand üzemeltetése

A megtárgyalandók sorában szerepelt a szabadstrand és a kemping üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása is a DVG Zrt-vel. Ki kellett egészíteni a Remix épületben található ingó vagyontárgyak üzemeltetésbe adásával is. Ezen napirend másik részében arról írtak, hogy a szerződés értelmében a DVG a kemping üzemeltetéséből származó bevétel 50 százalékát köteles megfizetni az önkormányzatnak. Az előterjesztésben az olvasható, hogy a társaság az előző évi elszámolása alapján mintegy 6,8 millió forint veszteséggel zárta az évet.

Támogatás egy könyvtári programhoz

A József Attila Könyvtár immár harmadik alkalommal rendezi meg a Könyvtér elnevezésű programját szeptember 10-én. Ezt a rendezvényt még az előző önkormányzati ciklusban elnyert „Helyi identitás és kohézió erősítése Dunaújvárosban” című projekt finanszírozásával fogják megvalósítani (színpadbérlés, hangosítás, kézműves foglalkozás). Viszont az intézmény szeretné elhívni a Duo Soulmates Acoustic zenekart is, és ehhez kért 170 ezer forint támogatást az önkormányzattól, amelyet meg is szavaztak a képviselők.

Szociális konyha

A Miskolci Zsidó Hitközség azzal a javaslattal kereste meg az önkormányzatot, hogy szociális konyha szolgáltatást nyújtana a város lakosai számára. Az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik a szociális étkeztetés biztosítása, amelynek egyik formája a szociális konyha. Mint azt az előterjesztésben írják, jelenleg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben működik ilyen szolgáltatás, és önkormányzati rendelet van arról, hogy naponta 445 adag a kiosztható melegétel mennyisége naponta, meghatározott térítési díj ellenében. A Miskolci Zsidó Hitközség a város területén ingyenes ételosztást biztosítana, heti öt napon keresztül, helyben fogyasztással és elviteles rendszerben, naponta megadott időpontokban. Az önkormányzat úgy határozott, hogy a szociális konyha működtetésére ellátási szerződést köt a hitközösséggel.

Cityroks augusztus elején

Mint ismert, a CityRocks augusztus 4-7. között egy koncertekkel teli zenésztábort tart városunkban. Most a közgyűlés elé került a rendezvény: mivel módosult az eredeti elképzelés, és nem a stadionban, hanem a Szalki-szigeten rendezik meg a nagykoncertet, valamint elmarad a fotókiállítás, ezért módosítani kellett a szervezőkkel megkötött 15 millió forintos megbízási díjat tartalmazó szerződést (a szerződés tárgyát és a részszámla összegét érintve).