„Dunaújvárosban sehol, de az ország egyetlen futballpályáján sem kellett bemutatkoznia. Aki csak egyszer is szót válthatott vele, soha nem feledte, hamiskás mosolya, lenyűgöző színes, jókedvet sugárzó szövegei feledhetetlenek. A pályán, játékosként, majd edzőként is ilyen volt.

Szókimondó, okos, fineszes.

Szepessy László

1975-ben érkezett az akkor másodosztályú dunaújvárosi gárdához.

1976-ban, a csapat megalakulásának negyedszázados évfordulóján bajnoki cím a másodosztályban, feljutás az élvonalba. A csapat alapembere, gólkirálya 16 találattal: Szepi.

A 77-78-as bajnokságban a Kohász-időszak legjobb eredményét éri el a csapat, Novák Dezső irányításával az NBI 7. helyén zár az együttes.

Szepessy László 1975 és 78 között, valamint 1985-ben, a krónikák szerint összesen 160 alkalommal öltötte magára a Kohász mezét, 47 gólt szerzett. Emlékezetes csaták, nagy győzelmek, balszerencsés pontvesztések.

Városunkban megtalálta élete párját, az ugyancsak kiváló sportolót, Dunaújváros első válogatott kézilabdázóját, Azari Évát. Játékos- és edzői pályafutása sokfelé sodorta, de a bázisa, az otthona Dunaújváros lett és maradt.

A kalandvágyó, vagány fiatalemberből gondoskodó, hétgyermekes édesapa, majd később többszörös nagyapa lett. A sport főszerepet kapott a Szepessy család életében is: Dávid és Robi fia futballozott, utóbbi jelenleg is a Dunaújváros PASE csapatkapitánya, Gergő, Máté, Bálint jégkorongozott.

A helyi labdarúgás mindig is szívügye volt. Négy szakaszban is edzősködött Dunaújvárosban, nehéz, szinte reménytelen időszakokban is vállalta a feladatokat.

Mindezek mellett segítette a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tevékenységét. Az amatőr labdarúgás, a grundfoci elkötelezett támogatója volt, ahonnan ő is indult.

Sajnos ahogy említettem, ő sincs már velünk, de nagy tisztelettel emlékezünk rá és adjuk át feleségének Szepessyné Azari Évának és fiának Szepessy Róbertnek ezt a díjat. A Posztumusz elismerés Szepessy Lászlót illeti!”