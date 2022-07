Július 3-án ismét megtelt az Előszállási Sportpálya. Összesen huszonnyolcan próbáltak szerencsét a nagy népszerűségnek örvendő büntetőpárbaj területi fordulójában. A helyszíni beszámolók szerint – a bajnokság résztvevői mellett – sok néző, családtag, barát is érkezett buzdítani a lelkes focistákat. A végletekig kiélezett csatát végül Czifra István nyerte meg, aki így kiérdemelte a fődíjat is, a Dárdai Pál, Nikolics Nemanja, Németh Krisztián, Szélesi Zoltán által dedikált labdát. A területi selejtezőből a boldog győztes mellett, még Mukli Máté, Reichardt Bálint és Szabó Márton örülhetett. Utóbbi pedig Király Gábor által dedikált pólóval is gazdagodott.

Forrás: Közösségi oldal