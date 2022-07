„Az ember csak az emberek felett uralkodik, a lelkiismeretnek csak Isten a bírája.”

(I. Miksa magyar király)

A Habsburgok már a német-római császári cím megszerzése után, a ­XIII. század idején igényt formáltak Magyarországra, a magyar trón birtoklása azonban csak a XV. század közepétől szerepelt az osztrák uralkodói család reális céljai között.

A Szent Korona 1440-ben elkerült Magyarországról és a különböző trónviszályok következtében III. Frigyes német–római császárhoz került. A Habsburg uralkodó már akkor is szemet vetett a magyar trónra, azonban Podjebrád György, későbbi cseh király, Mátyás király apósa, a cseh rendek által kiállított sereggel Bécsig vonult, így III. Frigyes tárgyalásra kényszerült. Erre 1463-ban Bécsújhelyen került sor, ahol Mátyás kedvező pozíciója ellenére nagy árat fizetett a koronáért. A 80 ezer aranyforintos váltságdíjon túl vállalta, hogy amennyiben fiú utód nélkül hal meg, a Habsburg-dinasztia örökli meg a trónját. Hunyadi Mátyás egész életében arra törekedett, hogy a Habsburgok pozícióit meg­gyengítse, de a császári dinasztia végül az 1515-ös Habsburg–Jagelló házassági szerződés révén, 1527-ben megszerezte a magyar trónt. Ezt a szerződést emlegette folyamatosan később is a mindenkori bécsi udvar, amikor valaki megpróbálta megkérdőjelezni a Habsburgok magyarországi uralmát.

I. Miksa magyar király, akit II. Miksa néven német-római császárrá is megkoronáztak

Forrás: Országos Széchényi Könyvtár



A mohácsi tragédia után Mária királyné és a köréje gyűlt főurak, mint Báthory István nádor, Batthyány Ferenc horvát bán és Thurzó Elek Pozsonyba menekültek, ahol fokozatosan kezdték kidolgozni azt a tervet, hogy Habsburg Ferdinánd osztrák főherceget válasszák meg magyar királynak. Ferdinánd 1526. december 17-én történt trónra lépése majdnem négy évszázadra megalapozta a dinasztia magyarországi uralmát.

A pozsonyi országgyűlésen megjelent előkelőségek egyhangúan Ferdinánd megválasztása mellett voksoltak, ennek ellenére a magyar nemesség egy része Szapolyai János erdélyi vajdát látta volna szívesebben a magyar trónon. Ez utóbbiak befolyását jelentősen megnövelte az a tény, hogy a mohácsi vereség utáni időben csak Szapolyai rendelkezett ütőképes hadsereggel. Szapolyaival szemben Habsburg Ferdinánd magát tekintette a magyar trón jogos örökösének, ezért testvére V. Károly német-római császár, az akkori Európa leghatalmasabb urának a támogatását kérte, amit meg is kapott. Szapolyai így döntő vereséget szenvedett, ezért Lengyelországba menekült, Magyarország pedig Habsburg kézre került. Ferdinándot már magyar törvények szerint is királlyá koronázták Fehérváron, mivel kezébe került a Szent Korona is, ezzel pedig egyre nagyobb hatalomra tett szert. Ez annak is volt köszönhető, hogy I. Ferdinánd a köpcsényi esküben ígéretet tett arra, hogy megtartja a magyar törvényeket és az Aranybullában foglaltakat. Mindezt Szalaházy Tamás veszprémi püspök kérésére tette, aki azt tanácsolta Ferdinándnak, ha meg szeretné szilárdítani magyarországi hatalmát, akkor ezt tegye meg és az uralkodó hallgatott rá.

1564. július 25-én elhunyt I. Ferdinánd, s fia I. Miksa néven követte a magyar trónon, de II. Miksa néven német-római császárrá is megkoronázták.



A Habsburgoké lett Magyarország

Ferdinánd volt tehát az újkori Magyarország első Habsburg uralkodója. A spanyol származású Ferdinánd regnálásának időszaka a török elleni küzdelem és a három részre szakadt magyar állam egyesítésének jegyében telt el, miközben kiépült a királyi Magyarország végvári rendszere és közigazgatása. Ferdinánd érdeme volt, hogy létrehozta a Magyar Kamarát, amellyel felépítette a mohácsi összeomlás után a jogilag szuverén Magyarország intézményrendszereit, megerősítette a végvárakat és anyagilag biztosította az ország védekezőképességét a török ellen. A körülményekhez képest sikerült neki megszilárdítania hatalmát és bizonyos fellendülést is hozott a magyar gazdasági és politikai életbe, de csodát ő sem tudott tenni. Sikerült neki viszont megalapoznia a halála után trónra kerülő Miksa, majd az utána következő Habsburgok magyarországi politikáját. 1563. szeptember 8-án koronázták meg Pozsonyban I. Miksa magyar királyt, aki 12 évig uralkodott, nevéhez elsősorban a törökökkel megkötött drinápolyi béke és az Erdélyi Fejedelemség státusát szabályozó szerződés fűződik. A Drinápolyban (ma Edirne nevű város Törökország legnyugatibb részén, közel a görög és bolgár határhoz) megkötött egyezményben a Habsburg fél egy hosszú távú békeszerződést szeretett volna megkötni II. Szelim szultán udvarával, azonban a Porta képviselői ebbe nem mentek bele, csak nyolc évre voltak hajlandók biztosítani a békét, azzal a kitétellel, hogy ezt a későbbiekben úgyis meg lehet újítani.



Vérében volt az uralkodás képessége

Miksa uralkodásának idejére esett az augsburgi vallásbéke (ahol a lutheránus vallást a római katolikussal egyenjogúvá tették), Miksa ugyan római katolikus volt, de nagyon toleránsan viszonyult az új protestáns valláshoz is, ezért nevezték sokan a „Lutherá­nus Habsburgnak”.

Miksa 1527-ben az osztrák fővárosban született, I. Ferdinánd és Jagelló Anna magyar királyné legidősebb gyermekeként. A spanyol etikettnek megfelelő nagyon szigorú nevelést kapott, ennek ellenére mindig vidám természetével és a művészetek szeretetével már gyerekkorában is kitűnt a dinasztia tagjai közül. Tizenöten voltak testvérek, de a három fiúgyermek közül ő volt a legidősebb, így ő lett a kijelölt trónörökös. Anyanyelve a német mellett elsajátította a spanyol, francia, olasz, cseh, magyar és a latin nyelvet is.

Fia túlzott liberalizmusa aggasztotta I. Ferdinándot, ezért bátyjának V. Károly német-római császár gondjaira bízta fiát, azt remélve, hogy a császári udvarban majd sikerül neki megfelelő szemléletet kialakítania. Miksa két évet töltött a spanyol királyi udvarban, de inkább csak a képmutatást sajátította el, majd feleségül vette nagybátyja leányát, Máriát, de jellemét a buzgó katolikus környezet sem változtatta meg. Felesége, Mária egy visszahúzódó nő volt, ennek ellenére Miksa őt nagyon szerette, házasságukból 15 gyermek született, köztük a két későbbi császár, Rudolf és Mátyás is.

1552-ben tért vissza Bécsbe, ahol aktív szerepet vállalt az osztrák ág birodalmának kormányzásában. Miután apja I. Ferdinánd 1556-ban megörökölte bátyjától a császári címet, a magyarországi ügyek intézése Miksára hárult, aki meghatározó szerepet játszott a végvárrendszer fejlesztésében és a pozsonyi rendekkel folytatott tárgyalásokban. A Habsburg-dinasztia két ága között húzódó örökösödési vita ellenére Miksának sikerült apja titulusait megszereznie, 1549-ben cseh, 1562-ben, Frankfurtban pedig római királlyá koronázták, 1563. szeptember 8-án, Pozsonyban viszont már a magyar Szent Korona is a fejére került. Ferdinánd így abban a tudatban halhatott meg, hogy birodalma fia révén egyben maradt.



A békés fejlődés évtizedei

Miksa még Spanyolországból hozott elefántokat, amelyek nagy érdeklődést váltottak ki az egész birodalomban, talán ennek is köszönhető, hogy „Az elefánthoz” nevet viselő fogadók száma hirtelen megszaporodott. I. Miksa néven apja halála után 1564.július 26-án foglalta el a magyar trónt és 12 évi uralkodásának, legnagyobb feladata a vallási és a török kérdés volt. A „furcsa császár” kormányzása alatt született döntések nagymértékben meghatározták Magyarország és a közép-európai térség egész jövőjét. Miksa a három részre szakadt királyságot illetően apja politikáját követte, így 1565–67 között új háborút kezdett Erdéllyel az északkeleti vármegyék birtoklásáért, majd győzelmei nyomán újabb főkapitányság alakult a Tiszántúlon, a Szepesi Kamara megszervezésével pedig a keleti országrész pénzügyi igazgatása és az ottani végvárak ellátása is hatékonyabbá vált. Sokan felróják neki, hogy – életének utolsó hadjáratában – Nagy Szulejmán szultán elfoglalta Gyulát és Szigetvárt, azt azonban tudni kell, hogy Miksának semmilyen esélye sem volt ezeknek a távoli erősségeknek a megtartására. A történészek ennek ellenére pozitívnak értékelik stratégiáját, ugyanis a drinápolyi békének köszönhetően a Duna-medencében több mint két évtizeden át tartó fegyverszüneti időszak köszöntött be, amely Erdély és Magyarország számára is egyaránt fellendülést hozott. A lengyel trónért folytatott versenyben viszont Miksa alul maradt, a királyi címet Báthory István szerezte meg magának, akit a lengyelek a mai napig egyik legnagyobb királyuknak tartanak.

Miksa uralkodásának 12 esztendeje alatt kerülte a felesleges kockázatokat és a békés fejlődés lehetőségeinek biztosítását tartotta szem előtt, ezzel elmondható, hogy követte apjának, I. Ferdinándnak a politikáját. Az uralkodó a viszonylagos nyugalom megteremtése mellett, a vallási toleranciájával is rokonszenvet ébresztett alattvalóiban, de betegsége és az uralkodással járó – mai szóhasználat szerinti stresszhelyzet – kikezdte az egészségét. Valószínűleg szívbeteg volt, mivel már hosszú ideje betegeskedett, ezért úgy döntött, hogy legidősebb fiának, a Spanyolországban nevelkedett és hithű katolikusnak látszó II. Rudolfot nevezi ki utódjának, így Miksa 1576-ban bekövetkezett halála után Rudolf követte őt a magyar, cseh és a német-római császári trónon.



Felhasznált irodalom:



– Szalay-Baróti: A magyar Nemzet Története.

–Devich Andor: Társadalom és művelődés Miksa király magyar törvényeiben; Új Nemzedék Ny. Szeged, 1934.

– https://rubicon.hu/kalendarium/1563 szeptember 8-i miksa magyar kiraly koronazasa pozsonyban.

– Pálffy Géza. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a XVI. században. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja (2015).

– Európa az újkorban. Szerk.: Orosz István, ifj. Barta János, Angi János, Debrecen, 2008.

Kulcsár Péter: Jagelló kor. Budapest, Gondolat, 1981.

Nemeskürty István. Ez történt Mohács után. Budapest, Magvető Kiadó, 1983.



I. Miksa magyar király, akit II. Miksa néven német-római császárrá is megkoronáztak

Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Uralkodása alatt Miksa hűségesen követte apja, I. Ferdinánd politikáját