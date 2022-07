A nap főszereplői természetesen a lovak és lovasaik voltak, de palacsinta - és pite sütés, egész napos gyermekprogramok, póni lovaglás, néptáncosok, habparty is színesítették a napot.

A lovas ügyességi feladatokon való részvételhez a gyülekező és a regisztráció reggel kezdődött, melyet a Perkátai SE azon belül is Perkátai Lovas szakosztály koordinált, melynek vezetője a perkátai Dózsa Tamás, aki elégedetten nyilatkozott a lovastalálkozóról.

László Réka Fotó: Szentes Kitti

A tavalyi mintájára idén is megálmodtuk és megvalósítottuk az amatőr lovastalálkozót. A környező településekről mint például Sárosdról, Szabadegyházáról, Zichyújfaluból is szép számmal érkeztek lovasok, hogy egy kicsit kikapcsolódjanak, megméretessék magukat. Tizennégyen fogattal vágtak neki a napnak, huszonöten pedig lóháton tették próbára tudásukat. Üres kézzel pedig senki nem távozhatott. Kis szalagot minden ló és lovas kapott. – nyilatkozta Tamás.

A hajtó, Vagyóczki Fanni Fotó: Szentes Kitti

Oláh Istvánnak Perkáta polgármesterének is szívügye a lovak, a lovaglás, hiszen jómaga is imádja a lovakat és minden olyan tevékenységet mely velük kapcsolatos. Ő is elégedetten nyilatkozott a napról, mely problémamentesen lezajlott, és a kilátogatók létszámával is elégedett volt. A büfénél egész nap pörgés volt, éhesen, szomjasan senki sem távozhatott. Aki édesszájú kürtöskalácsot, gumicukrot is vásárolhatott, de volt hot-dog, és egytálétel is.