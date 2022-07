– A Budapest–Balaton kerékpárút munkálatai hogy állnak? Úgy tudom, van néhány terület, ahol alternatív útvonalakat kellett tervezni, mert problémák adódtak.

– Készül a Budapest–Balaton kerékpárút, június 17-én, pénteken van a Budaörs–Etyek közti szakasz átadása. Viszont a teljes szakaszt tekintve van néhány problémás rész: ilyen például Biatorbágy, ahol most nyáron népszavazást tartanak a nyomvonal kapcsán. A másik problémás rész a Velencei-tó környékén van, ahol a tó körüli kerékpárút megépítésével rendkívül megnőtt a kerékpározók száma, ami számos gondot okoz.

Például Pákozdon, ahol a járdán vezetett kerékpár­út gyakran a boltok előtt halad el, s ha túl sok biciklis, akkor az üzletekből kijövő vásárlók közt feszültségek vannak. Így a polgármester kérte, hogy új nyomvonalról gondolkodjunk. A kerékpáros szervezeteknek az volt a kérésük, hogy ne a járdán, hanem kerékpáros jelek felfestésével az úttesten közlekedhessenek a kerékpárosok Pákozd területén. Most az a helyzet, hogy polgármester úr kompromisszumként ezt elfogadja, ha látja azt, hogy elkezdődik a tervezés és próbálunk alternatív nyomvonalat találni. Ez azonban nehéz, mert a település vezetője nem szeretné, hogy Pákozdon még másik nyomvonalat is kijelölnénk, ő azt szeretné, ha az autópálya túloldalán menne a kerékpár­út. Ott viszont természetvédelmi terület van, ott pedig a nemzeti park nem szeretné a kerékpáros forgalmat. Egészen bonyolult tehát a helyzet, de reménykedünk benne, hogy bölcs kompromisszum születik majd. Mindenesetre egy terv készítésére közbeszerzési eljárást írt ki a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amelynek során minden lehetséges nyomvonalat megvizsgálnak, továbbá minden szereplővel egyeztetnek. Nagyon bízom benne, hogy sikerül megállapodni, s a mostaninál jobb lehetőségek közt lehet majd keresztüljutni a Velencei-tó térségén.

– Mi történt Pázmándon, ahol per is lett abból, hogy a tervezett nyomvonal egy szakaszán a terület tulajdonosa nem akarta a kerékpárutat?

– Nem tisztem a bíróságot minősíteni, de teljesen szürreális döntést hozott Pázmándon, ami az eddigi bírósági gyakorlattal teljes egészében ellentétes. Amennyiben a kormány kiemelt beruházássá minősít valamit, akkor ebben az esetben a kisajátítások, építkezések megkezdődhetnek. Ilyenkor általában inkább értékbeli kérdésekben szokott folyni a vita, vagyis az a kérdés, hogy az adott területnek mekkora az ellenértéke, amit az államnak a beruházás miatt fizetnie kell. Most a bíróság a döntésével megsemmisítette az addigi egész eljárást, amelynek részeként már elkészült a tervezés, a tanulmányterv, tehát gyakorlatilag már közbeszerzési szakaszban volt Pázmándon is a kerékpárút építése. Új eljárást kell kezdeni, ami hosszadalmas folyamat lesz. Viszont itt megegyeztünk polgármester asszonnyal egy alternatív nyomvonal kialakításáról, amelynek kijelölése, majd kiépítése hamarosan megkezdődhet. Tehát az ősz folyamán, amikorra a Budapest–Balaton kerékpárút elkészül, akkor ezen a szakaszon is keresztül tudnak majd menni a biciklisek, nem kell helikopterre szállni, hogy Pázmándon keresztüljussanak…



– Nehéz eljutni az építésig?

– Aki nincs benne ezekben a folyamatokban, nem érti, miért ilyen lassú a kerékpárutak építése, de a helyzet az, aki benne van, látja, milyen sok elképzelést, érdeket kell folyamatosan összehangolni, s nem mindig könnyű elérni, hogy a szereplők hallgassanak a józan észre, és megegyezzenek egymással. De azért dolgozunk rajta. Bízom benne, hogy ősz végére a Budapest–Balaton kerékpárút végig járható lesz.