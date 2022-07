Idén a nyári szünetben 720 ezer általános iskolába járó gyerek számára ért véget a tanév az országban, akik számára nagyon fontos, hogy szabad nyaruk lehessen.

Forrás: Szabone Zsedrovits Eniko

A nyári szünet ugyanakkor komoly fejtörést okozhat a szülőknek, hogy miként oldják meg a gyerekek elhelyezését. Ahol nem lehet bevonni a nagyszülőket, ott igazi logisztikai túlélőharc a vakáció tizenegy hetére megszervezni a felügyeletet. Sok tényező nehezíti meg a feladatukat. Például az, hogy a gyerekek a szünet első napjának második perce után közlik, hogy halálosan unatkoznak. De az sem segít, hogy a megyénkénti táborkínálatban közel sem áll Fejér megye a vezető helyen. A szűkebb piac pedig azt is erősen befolyásolja, hogy mennyit kell kiszorítania a költségvetésből egy családnak, hogy megoldják a gyermekfelügyeletet.

Rácalmás Város Önkormányzata idén két hét önkormányzati tábor és majd további két szezonos Erzsébet-tábor megszervezésével enyhíti a családok gyermek-elhelyezési terheit a nyári szünetben. Mi az elmúlt héten látogattunk el az önkormányzati tábor helyszínére, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár épületébe.

A városi nyári élményeket az önkormányzat finanszírozta, a résztvevők számára térítésmentesen. Nagy elismerést érdemlő törekvés az is, hogy régiós szinten gondolkodtak a szervezők, mert nemcsak a rácalmási, de a környékbeli gyerkőcöknek is nyitott volt a lehetőség.

Forrás: Szabone Zsedrovits Eniko

Ezen a héten ötvennégy gyermek, heti öt napig reggel 8 órától délután 16 óráig, három pedagógussal és napi négy étkezéssel élvezhette a színes programokat. A helyszínen Vas-Szabó Andrea táborvezetőt kérdeztük.

– A résztvevőink közül a legkisebb a következő tanévben kezdi az iskolát, a legidősebbek pedig idén fejezték be az általános iskolai tanulmányaikat. Egy hétig tehát mint egy igazi nagy család tölthetjük a szünidőt, rácalmási, adonyi és kulcsi gyerekek részvételével. A héten korongoztunk, batikoltunk, sok fajta kézműves tevékenységben kipróbálhatták magukat a táborozók. De a mozgásos és sportos elfoglaltságokról sem feledkeztünk meg, sőt pénteken közös kirándulásra indultunk a székesfehérvári Bory-várba. Kollégáimmal Peseiné Krasznai Erzsébettel és Gelencsér Erikával igyekeztünk tartalmassá és emlékezetessé tenni a közösen töltött időt a táborozó gyermekek számára – mondta el a tábor vezetője.