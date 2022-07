A lárvák elleni védekezés földi és légi biológiai módszerekkel, míg a kifejlett szúnyogok elleni kezelések földi kémiai módszerekkel történnek, a szakértők által meghatározott területeken.

Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik, csak és kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el. Nem megfelelő időjárás esetén a tartaléknapok: 2022. július 26-án és július 27-én lesznek - közölte hivatalos Facebook oldalán az önkormányzat.

A meleg, aszályos időben kisebb a szúnyogártalom. A folyók holtágainak növénnyel borított részein azonban most is képesek kifejlődni a szúnyoglárvák. Ezeket a helyeket folyamatosan figyelik a szakértők és ahol szükségesnek ítélik, ott biológiai védekezést alkalmaznak. A kisebb tócsák, pocsolyák, ház körüli vizek is ideálisak a szúnyoglárvák számára, ezért ezek felszámolásával a lakosság is sokat tehet a szúnyogcsípések megelőzéséért - áll az OKF MTI-hez eljuttatott közleményében.