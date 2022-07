A miniszterelnök nemcsak a problémákat, hanem a megoldásokat is kifejtette beszédében. Elemezte a jelenkor nemzetközi és nemzetpolitikai helyzetét. A feladatok fókuszába a népesedéscsökkenés megfordítását, az illegális migráció fokozódásával szembeni fellépést, és a genderideológia térnyerésének megakadályozását helyezte.

Mindezek mellett nagy problémánk már Mohács óta a széthúzás, az egyet nem értés, amelyet nagyban igyekszik elősegíteni a liberális-kommunista ellenzék itthon és külföldön egyaránt.

A közvetlen közelünkben zajló, és bennünket is súlyosan veszélyeztető háborúról is beszélt a miniszterelnök. Kifejtette, hogy mindazok, akik fegyvereket szállítanak, akik a háború pártján állnak, azok Európa biztonságát teszik kockára. Ezért Magyarország megváltoztathatatlan döntése, hogy ebből a háborúból ki kell maradnia. Orbán Viktor szerint a magyarságnak együtt kell maradnia a Kárpát-medencében, hiszen „a világ tartozik nekünk és ezt a tartozást mi be is hajtjuk!”