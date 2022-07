A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a termőföld-tulajdonosokat és földhasználókat, hogy megkezdte a települések külterületén a parlagfűvel fertőzött területek felderítését.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az idei esztendőtől módosult az eljárás. Így a földhasználó, annak hiányában a tulajdonos, illetve a haszonélvező felhívást kap akkor, ha megállapítható, hogy semmilyen parlagfű elleni védekezés nem történt, függetlenül attól, hogy a parlagfű mennyire van virágbimbó közeli állapotban, azaz már a száras-leveles állapotban lévő növények esetében is.

A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben az ingatlanügyi hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a földhasználó, annak hiányában a tulajdonos, illetőleg a haszonélvező nem tett eleget e kötelezettségének, külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal elrendeli a közérdekű védekezést, és növényvédelmi bírság, valamint a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek megfizetésére kötelezi a mulasztót.

A nagy, nem belátható táblák, illetve a nehezen megközelíthető földek ellenőrzése is megtörténik, mivel idén is légi felderítés fogja az ellenőrzést még hatékonyabbá és eredményesebbé tenni.

A parlagfű gyors fejlődése a betakarított kalászos tarlókon különösen jellemző. Ezért a tarlóhántás időben és megfelelő minőségben való elvégzése a legjobb módja a védekezésnek, a szankciók elkerülésének. A nem művelt, ugaroltatott területek, illetve a nem megfelelően gyomirtott kapás növénykultúrák (pl. napraforgó, kukorica), valamint a táblaszélek, mezsgyék a parlagfű-fertőzöttségnek szintén kitett területek. Ezért ezek gyommentesítésére, kaszálására is nagy figyelmet kell fordítani.

A tapasztalatok alapján összességében megállapítható, hogy a felderített parlagfűfoltok területe évről évre csökken, ami a gazdák egyre tudatosabb, a parlagfű elleni védekezést szem előtt tartó gazdálkodásának köszönhető.

Amennyiben valaki parlagfűvel fertőzött területet lát, kérjük, itt jelezze: https://pbr.nebih.gov.hu/

