A nyár folyamán több felújítási, építési program is megvalósul a településen. Ezek szemmel is jól követhetőek, amikor járjuk a falu utcáit, tereit. Legfrissebb tudósításunkban örvendetes hírként a Vörösmarty utcai járdaépítésről számolunk be.

- Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a Magyar Faluprogram keretén belül nyert tízmillió forint támogatást járdaépítésre. A testület döntése alapján elkészül a régi tanácsházától a Vörösmarty utca temetői irányába egy szakasz, valamint az iskolánál a kézműves ház felőli oldal járda része – tájékoztatta a beruházásról lapunkat Márok Csaba Mezőfalva polgármestere.

Képünk tanúsága szerint csütörtökön már befejezéshez érkezett a munka, melyben dél körül Lestár Henrik az utolsó métereket rakta le a térköves burkolatból.