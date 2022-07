Toronyi Zsoltot több éve kapta el a gépszíj, szenvedélyéről lapunk is beszámolt korábban. A dunaújvárosi férfi a Római körúti lakásában tatja a számára oly becses tárgyakat: különféle poharakat, üvegeket, felszolgálótálcát, kulcstartót, játék kamiont, kabátot, bakancsot és még sok minden mást, amelyen a jellegzetes narancssárga logó szerepel.

Gyűjtőszenvedélyével nincs egyedül, határon innen és túl sok rajongója van a márkának, így a reklámtárgyak csereberéje bevált gyakorlat. Persze nem könnyű és főleg nem olcsó dolog hozzájutni a ritkább darabokhoz. Egy bakancs például harminc - ötvenezezer forintba került három éve, mikor utoljára beszéltem vele.

Fotók: amatőr

Toronyi Zsolt szervezésében Dunaújvárosban tartották meg a Jägermeister gyűjtők találkozóját. Zsolt elmondta, hogy már korábban is szerették volna összehozni az eseményt, de sajnos a covid miatt ez nem sikerült.

- De már régóta motoszkált a gondolat a fejemben, hogy ha vannak Jägermeister relikvia gyűjtők az országban, akkor lehetne egy találkozót is csinálni. Ezt most szombaton sikerült megtartani az Apostol borozóban. Húsz fő vett részt a rendezvényen melyek az ország több pontjából érkeztek. Budapest, Kecskemét, Bátaszék, Szekszárd és Dunaújváros. A rendezvényt a magyarországi Jägermeister is támogatta különböző ajándéktárgyakkal, amiket természetes minden résztvevő kapott így senki nem ment haza üres kézzel. Több fajta játékkal is készültünk. Volt Jägermeister ismeretségi teszt, illetve kvíz is és színező a gyermekeknek. A tombolán egyliteres Jägermeistert lehetett nyerni. Ezen kívül ment a cserebere az emberek között. Nekem is sikerült beszerezni pár újdonságot. A nagy melegben is jó volt a hangulat s a visszajelzések alapján lesz következő is.