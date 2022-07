Előző héten futótűzként terjedt a hír: a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. az ivóvízellátás biztosítása érdekében húsznál is több Pest megyei településen vezetett be vízkorlátozást. Közleményükben tudatták, a döntést a hőmérséklet további emelkedése és a több hete tartó csapadékhiányos időszak indokolja.

A szolgáltató arra kérte az érintett települések fogyasztóit, törekedjenek a takarékos ivóvíz felhasználásra, korlátozzák az ivóvíz más irányú felhasználását – például medencetöltés, autómosás. Felhívták a figyelmet továbbá a locsolás ás az automata locsolórendszerek használatának mellőzésére, valamint arra kérték a lakosságot, a közterületi, locsolási célú vízvételezéseket is igyekezzenek minimalizálni.

Ennek apropóján felkerestük megyénk vízszolgáltatóit, hogy megtudjuk, kell-e hasonló intézkedésekre számítani Fejérben. A DRV Zrt. megkeresésünkre az alábbi tájékoztatást adta: „A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Fejér megyei üzemeltetési területein a nyári hőségben megnövekedett ivóvízigények miatt ellátási problémák jelenleg nincsenek. Erre az időszakra a társaság előre készül, a hőségriasztásokat figyelembe véve, alkalmazkodva az igényekhez, változtatjuk az üzemrendeket, újabb szivattyúkat helyezünk üzembe, fokozottan figyeljük a tárolók vízszintjeit. hogy biztosítani tudja a lakosság számára az egészséges ivóvizet. Normál üzemállapotban – amennyiben rendkívüli meghibásodás nem következik be – a térség ivóvízigénye a rendelkezésre álló vízbázisokkal biztosítható.”

Az elmúlt évek tendenciáit vizsgálva a DRV ellátási területén is megállapítható, hogy az ivóvízigények ebben a régióban is növekednek, hasonlóan az ország többi, turisztikailag kiemelt térségeihez.

– Ajelenlegi állapotot figyelembe véve, a Fejérvíz ZRt. üzemeltetés területén egyelőre nem indokolt vízkorlátozás bevezetése. – reagált megkeresésünkre a szolgáltató, kiemelve, amennyiben azonban olyan jellegű műszaki hiba adódik, melynek következtében lecsökken a fogyasztóknak szolgáltatható vízmennyiség – például csőtörés, szivattyú meghibásodása –, szükség lehet az érintett vízellátó rendszerek egy részén, vagy akár egészén vízkorlátozás bevezetésére, esetleg lajtos kocsival történő vízhordásra.

– Azokon a településeken, ahol a vízellátó rendszereink egy kúttal üzemelnek, a kút vagy a szivattyú meghibásodása még nagyobb kockázatot jelent egy esetleges vízkorlátozás bevezetésére. Ilyen települések: Igar, Igar-Vámszőlőhegy, Jásd, Sárhatvan, Alcsútdoboz-Göböljárás, Bodmér, Óbarok, Vértesboglár, Enying-Kabókapuszta, Felsőkörtvélyes, Nagyhörcsök, Martonvásár-Kismarton. – közölte a Fejérvíz Zrt.

Mindezek mellett a vízellátó rendszerek egy részén a magas fogyasztási időszakokban előfordulhat víznyomás csökkenés. Ilyen települések: Etyek, Úrhida. Ezeken a területeken a nyomáscsökkenések kiküszöbölése érdekében a szolgáltató igyekszik olyan műszaki megoldásokat kidolgozni, mellyel a probléma orvosolható.

Bizonyos településeken jelenleg az egy főre jutó vízfogyasztás a hasonló adottságokkal rendelkező települések vízfogyasztásának duplája vagy akár négyszerese is lehet. Ez leggyakrabban a budapesti agglomerációban lévő településeken, illetve azokon a helyeken jellemző, ahol az elmúlt időszakban sok új lakópark létesült. Ezen vízellátó rendszerek jelenleg maximális kapacitással működnek, ezért ezeken a településéken is nagyon fontos a felelős, takarékos vízhasználat. Ilyenek Aba, Sárbogárd-Kislók településrész, Cece, Martonvásár, Tordas, Gyúró, Ercsi.

– A vízhiány elkerülése érdekében némi odafigyeléssel, tudatosabb, takarékosabb vízhasználattal nagyon sokat tehetnek a fogyasztók is. Nagy hőségek idején fontos, hogy a kertek gondozásához szükséges vízhasználatot, az automata öntözőberendezések üzemeltetését a hajnali, kora reggeli órákra időzítsük. A gépjárművek mosását, a házi úszómedencék feltöltését semmiképp ne az esti csúcsidőszakban – 18:00-23:00 óra – vagy hétvégén végezzük. Az utak, járdák, térkövezett felületek locsolását a forró nyári napokon mindenképp mellőzzük. – hívja fel a figyelmet a szolgáltató, hozzátéve, a hosszan tartó meleg időszakok és a csapadékhiány következtében a külterületen élőknél komoly problémát okozhat, hogy a vízellátást biztosító saját kutak vízszintje nagyon lecsökken, vagy a kutak vize akár teljesen el is apad. Számukra egyelőre a közeli településen lévő közkifolyókról biztosítható ivóvíz. Hosszabb távon ez a probléma is megoldást kíván.