A Központi Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy már jóideje folyamatos emelkedés tapasztalható az albérleti díjakat illetően. Hernádi Miklós, városunk egyik ismert ingatlanközvetítője ezt gyorsan igazolja is egy rendkívül szemléltető árkülönbség felvázolásával: míg 3-4 évvel ezelőtt egy kétszobás lakást havi 40 ezer forintért kínáltak, addig idén ennek minimum a dupláját is elkérhetik a bérbeadók. Viszont véleménye szerint további emelkedés nem várható, azzal egyébként is már a fővárosi szintet érnék el az árak. Mint mondta, jelenleg az egyszobás lakás havi bérleti díja 70-90 ezer forint, míg a kétszobás lakásoké 85-130 ezer forint között mozog (plusz a rezsiköltség). Nyilván ez az összeg az ingatlan felszereltségétől, elhelyezkedésétől is függ.

Hernádi Miklós elmondta, Dunaújvárosban nincs hiány a kiadó ingatlanokat illetően, lehet válogatnia a bérlőknek. Két nehézséggel találhatja szembe magát a keresleti oldal: a bérbeadók nem szívesen adják ki ingatlanjaikat kisgyermekes családoknak, illetve kutyával, macskával rendelkezőknek. Az állatokkal kapcsolatban az a visszatartó erő például, hogy ha kárt okoz a lakásban vagy valamely berendezésben, akkor a szakipari javítás költsége, egy szakember munkájának díja akár többszázezer forint is lehet.

A gyermekes családok tekintetében pedig az jelenti a félelmet, hogy ha jogvitára kerül sor, akkor a gyermekekre való tekintettel még nehezebb az ingatlan elhagyására kényszeríteni a bérlőt, függetlenül attól, hogy például már huzamosabb ideje nem fizet se bérleti-, se közüzemi díjat. Hernádi Miklós kiemelte, a törvény a bérlőt védi, és ha bármilyen probléma adódik, akkor 3-4 évig is elhúzódhat az a jogi procedúra, miután sikerül visszaszerezni saját ingatlanját a bérbeadónak. Kell a bérleti szerződés megkötése, de ez sajnos nem jelenti azt, hogy azonnal érvényesíteni lehet a benne foglaltakat, vagy elkerülni a hosszú ideig tartó pereskedési eljárást. Éppen ezért nagyon vigyázni kell, hogy kinek adják ki a bérleményt, szigorúan kell megvizsgálni.

Fontos az, hogy a leendő bérlő hol és mennyi ideje dolgozik – persze ez egy hamisított igazolással hamar kijátszható, de utána lehet járni, leinformálható. Nagyon fontos az, hogy az első havi bérleti díj mellett kéthavi kaukciót kérjen a bérbeadó. Ez az esetleges károk megtérítésére szolgálhat, vagy elmaradt bérleti díjak fedezetére- mert ha szerencséje van a bérbeadónak, akkor a nem fizető bérlő elhagyja az ingatlant. A harmadik fontos dolog, hogy egy személyes találkozó során milyen benyomást kelt a bérlő-jelölt. Sajnos sok megtévesztéssel szembesülhet a bérbeadó. Hernádi Miklós régi motoros a szakmában, tud is miről mesélni ezzel kapcsolatban. Elmondta például, hogy van olyan személy, akik minden hirdetésre bejelentkezik, persze más néven; olyan eset is előfordul, hogy nem is az lesz a tényleges bérlő, akivel a bérbeadó találkozott. Van olyan, aki tulajdonképpen nem is akarja kivenni az albérletet, csak körülnéz a lakásban, hogy mit lehet akár ellopni onnan. Ha biztosabbra akarunk menni, akkor vegyük igénybe regisztrált ingatlanközvetítő segítségét a folyamatban.