Ugye, önök is voltak már úgy, hogy az egyik hazánkfia olimpiai győzelmének jobban örültek, mint a másikénak, természetesen elismerve azt az emberfeletti teljesítményt, ami ezek mögött van. Nos, miért is jutott ez eszembe? Hosszú Katinka helyezéseinek már annyira „kell” örülünk, mint anno az aranyérmeinek. Remélem, nem köveznek meg azért, de nekem sportemberként Szilágyi Áron többet adott, ezért szimpibb is számomra, mivel vele kapcsolatban kisebb a körítés. Aztán így vagyok a sokat ajnározott Dzsudzsák Balázzsal is a Szalai Ádámmal való összehasonlításban, ez esetben fociválogatottunk jelenlegi kapitánya javára. Az emberi oldal sokat számít.

Vezető képünk archív.