Az idén lesz húsz éve, hogy pedagógusként dolgozik. Tapasztalatot szerzett a közoktatásban, magánoktatásban és természetesen a felsőoktatásban is. Végigjárta a pedagógusi ranglétrát. Volt tanár, osztályfőnök, munkaközösségvezető, igazgató-helyettes és igazgató is. Tudományos kutatómunkát is végez. Ennek eredményeképpen született meg a Pécsi Tudományegyetemen a doktori disszertációja. Az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi doktori iskolában a modern tartalomfejlesztés és az oktatásfejlesztés kérdése a kutatási témája. Ősszel várható a fokozatszerzése. Családjával Solton lakik, egy dunaújvárosi középiskolás és egy általános iskolás gyermek édesanyja.

- Mi volt a pályája során a legnagyobb kihívás?

- Talán az az időszak, amikor egy alapítványi iskola igazgatója voltam. Az intézményben a képzés több településen folyt, utazó tanárokkal oldottuk meg az oktatást. Nem volt egyszerű összehangolni és irányítani a munkát.

- Az elmúlt hat évben azonban az egyetemen dolgozott a nyelvi intézetben. Ez is közrejátszott abban, hogy beadta a Bánki középiskola igazgató székére a pályázatát?

- Nyilvánvalóan nagyon fontos volt, hogy értsem, és megéljem azokat a folyamatokat, amelyek most az egyetemen zajlanak. Ebben a rendszerben a Bánki nem csak egy technikum, hanem az a technikum, amely nem csupán szervezeti kapcsolatban áll a Dunaújvárosi Egyetemmel, hanem lehetőséget ad a tanulóinak arra, hogy ne csupán érettségit és technikusi végzettséget, hanem egy életpályát is kapjanak a felsőoktatási intézmény lehetőségei által. Ez egy teljesen egyedi és különleges feladat, ami egyszerre nagy kihívás és ugyanakkor a megvalósítása nagy szakmai lehetőség is.

- A szakmai tapasztalatán kívül milyen munícióval készül az új feladatra?

- Az elmúlt években megtanulhattam, hogy milyen eredményeket lehet elérni megfelelő feltételekkel. Az oktatás feltételeinek jelentős javulása az elsődleges szempont. Hatalmas léptékű fejlesztések előkészítése van folyamatban. Már most kaptunk 200 laptopot, és lehetőség lesz a kollégák jövedelmi lehetőségeinek bővítésére is. A tárgyi fejlesztésekkel együtt a tananyagfejlesztések is hangsúlyosak lesznek, és a külföldi partnerekkel való együttműködés is nagyon fontos szerepet kap. Egy támogató fenntartói légkörre alapozva azt szeretném elérni, hogy az iskolánk az elkövetkező években az ország első öt technikuma közé tartozzon. Mindemellett nemzetközi szintéren is ismert, és elismert intézménnyé szeretnénk válni. Ehhez olyan munkahelyi légkört szeretnék megteremteni, ahol a kollégákkal együtt, csapatban tudunk dolgozni. Legfőbb célom a tehetséggondozás és a fejlesztés összhangja. Nálunk minden gyerek számítani fog, az ő egyéni boldogulásuk biztosítása a legfőbb feladat.

- A közvetlen munkatársai is változnak?

- Igen, hamarosan őket is bemutatom, az igazgató-helyettesek is a közoktatásból és a szakképzésből jöttek.

- Hogy fogadták a kollegák?

- Július elsején kaptam meg az igazgatói kinevezésemhez a miniszteri egyetértést, így a nyári szabadságok miatt már nem tudtam mindenkivel találkozni, de akikkel beszéltem, azok az együttműködésükről biztosítottak. Elmondták, hogy szeretnének egy dinamikus és fejlődő intézményben dolgozni. Én azon leszek, hogy ezt biztosítani tudjam számukra.