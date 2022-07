Daruszentmiklós – A Magyar falu program többek között az ilyen típusú egyesületeket is támogatja. Nagyon fontos feladatokat látnak el, emlékszem például arra az esetre, ami még a télen történt, hogy az itteni polgárőrök egy veszélyes akció keretében migráns csoportot állítottak meg. Akkor beszélgettem a daruszentmiklósi őrség tagjaival, kérdeztem tőlük, hogy mire lenne szükségük, és elmondták: egy olyan autót szeretnének, amivel terepen is tudnak mozogni. Szerencsére éppen akkor nyílott lehetőség arra, hogy a program keretében pályázhassanak rá. Én biztosítottam őket arról, hogy ha lehetőségem nyílik rá, akkor támogatom őket abban, hogy megkapják a járművet – mondta el lapunknak Varga Gábor, a körzet ország­gyűlés képviselője. Hozzátette:

– Az önkormányzatnak ebben a projektben is helyt kellett állnia, mert a rendelkezésre álló összeg kiegészítésre szorult. Azzal együtt jutottak egy ilyen szép, a kornak megfelelő színvonalú, biztonságos gépjárműhöz. Azt kívánom nekik, hogy esemény és balesetmentesen tudjanak vele dolgozni. Az előző időszakban is remek munkát végző helyi polgárőrség tagjainak helytállását ezúton is köszönjük. Azt kívánom, használják egészséggel az új autót, a településen élők biztonsága érdekében.

– Példaértékű, hogy egy ilyen kis település, mint Daruszentmiklós számos sikeres projektet is megvalósít egy időben?

– Valóban az. Nagyon fontos, hogy a céljainkat jól fogalmazzuk meg. A tervezést jó szakemberekkel végeztessük, és megfelelő engedélyes és kiviteli terveket készítsünk, mert ezek meggyorsíthatják a folyamatokat. A jó célok kitűzése a mai világban alapvető érdek, mivel az építőiparban és az élet, a beruházások számos területén olyan gyorsan változnak – emelkednek – az árak és a költségek, hogy a projektek megvalósíthatóságát is veszélyeztetik a késlekedők.

Varga Gábor országgyűlési képviselő és Rauf Norbert polgármester

A helyi polgárőrség vezetője, Rauf Norbert polgármester hozzátette az országgyűlési képviselő által elmondottakhoz a szervezet új gépjárművének átadásával kapcsolatosan:

– Nagyon fontos, hogy ezek a szervezetek zavartalanul tudjanak működni, mert nagy szükség van a szolgálatukra. Daruszentmiklós mellett nagyon fontos tranzit útvonalak futnak, közülük a legjelentősebb az M6-os autópálya. A lakókörnyezetünk védelme a fokozódó migráns veszély miatt egyre fontosabb. A tevékenységünk eddig is eredményes volt, de a jó színvonalú ellátás érdekében nagy szükségünk volt egy megfelelő minőségű járműre. Nagyon örülünk, hogy sikerült egy komoly minőségi ugrást elérnünk, és a régi, külterületi feladatokra alkalmatlan járművünket sikerület újra lecserélni. Ez az új autó egy magasépítésű Dacia, ami a terepen is jól szolgál. A felszereltsége is megfelelő, a fejlesztéshez a Megyei Polgárőr Szövetség, valamint Daruszentmiklós önkormányzata járult hozzá önrésszel – mondta Rauf Norbert.