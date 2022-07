A nagy leárazások idejét éljük. Mielőtt még a multik nagylelkűségére gondolnának, ne tegyék! A leárazásokkal együtt többe kerül a legtöbb vásárolt cucc, mint pár héttel korábban anélkül. Persze a forgalom növelésének több formája van. Például egy jelentős százalékú kedvezménykupon-kollekció, amivel azt is megvásárolja a delikvens, amire nincs is szüksége, vagy legalább is nem annyira. És, hogy úgy érezze a vásárló, hogy milyen jól járt, a pénztárnál újra kap egy kuponkollekciót, hogy az azon megadott időintervallumon belül ismét „olcsóbban” vásárolhasson. Ne lepődjenek meg, hiszen ez a mértéktelen fogyasztás társadalma. Benne élünk, s remélünk.

Vezető képünk illusztráció.