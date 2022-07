Palkovics László hozzátette: a kormány a vasút fejlesztését kiemelten kezeli, ez az évszázad a vasút évszázada lesz. Erre minden esély megvan, részben a már zajló beruházásokkal, így a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésével - mondta a tárcavezető.

Rámutatott: a fejlesztések mellett folytatják a V0 előkészítését, és tervezését. A teherforgalmi vasútvonal nyomvonaltervei készülnek, erre van már javaslat. Erről július 25-én tárgyal a kormány, az események fel fognak gyorsulni - sorolta. (Mint arról korábban erről már hírt adtunk, a V0 nyomvonalsávja térségünkben lépi majd át a Dunát. – a szerk.)

Forrás: Technológiai és Ipari Minisztérium

Arra is kitért, hogy a héten megalakították Törökország-Szerbia-Bulgária közlekedésért felelős minisztereivel a négyoldalú koordinációs tanácsot, ami szintén azt szolgálja, hogy Magyarország megkerülhetetlen tényező legyen a régióban. Ezt a kapcsolatot erősítik, tartalommal töltik meg, már meghatározták a közös feladatokat közlése szerint.

Kitért arra: konténerterminál-fejlesztési program indult, az ország több pontján további új, intermodális konténerterminálok jönnek létre. A kötött pályás teherfuvarozásban használt járműállomány lehetőség szerint hazai kapacitásokra alapozó megújítását szintén fontos feladatnak nevezte. A folyamatban lévő fejlesztések között kiemelte: a cseh NYMWAG magyar leánycége üzemet létesít Nagykanizsán, ahol vasúti teherkocsikat gyártanak, a gyártóbázis 1500 dolgozót foglalkoztat majd.

A Rail Cargo folyamatosan tudta biztosítani - többi között - a Borsodchem, a Dunaferr, vagy a Mol zavartalan ellátását.

Palkovics László köszönetet mondott a Rail Cargo Hungaria munkatársainak az eddigi együttműködésért, és azt mondta, hogy tovább fog erősödni az osztrák-magyar kapcsolat.

Vitézy Dávid közlekedésért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a vasúti személy-, és áruszállítás teljesítménye duplázódni fog, a kormány célkitűzései alapján. Ez minden korábbinál nagyobb nyomást helyez az ágazatra - mondta. A vasúti stratégia - amelyen a tárca dolgozik - létrehozza azt a vasúti kapacitást, hogy ezek a növekedési ambíciók teljesüljenek. A vasúti áruszállítás részaránya az első negyedévben 13 százalékkal csökkent Magyarországon, dolgoznak rajta, hogy ez megváltozzon. A Budapest-Belgrád vasútvonal létrehozásával Magyarország stratégiai eszköz birtokában lesz a térségben, ez a Rail Cargo Hungarianak is biztos növekedési pályát jelent - mondta. A szaktárca hisz abban, hogy a vasúti áruszállításnak óriási jövője van, és abban, hogy ez a legkörnyezetbarátabb, legfenntarthatóbb szállítási mód, valamint az áruszállítás nemcsak Európán és az országon belül, hanem a földrészek között is fokozottabban a vasútra fog terelődni - húzta alá.

Kovács Imre, a Rail Cargo Hungaria igazgatóságának elnöke a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztését jelentősnek nevezte az ágazat jövőjében, és kiemelte, hogy ezzel Budapest felkerült a kínai térképekre. Az első kínai mozdony érkezése a következő napokban várható. A másik jelentős beruházás a V0, ami tehermentesíti a tranzitvonalakat. Kovács Imre szerint szép időszak előtt állnak azért is, mert a kormány szabályozással segíti, hogy a vasúti fuvarozás versenyképes legyen a közúttal. A kormány elkötelezettsége a vasúti árufuvarozás irányában a jelenlegi időszakban is megvan, amikor a járvány, a háború következményei, vagy az energiaárak emelkedése egyaránt próbára teszik az ágazatot - mondta. Köszönetet mondott kollégáinak azért, hogy a változó nyersanyag-szállítási útvonalak ellenére folyamatosan tudták biztosítani a Borsodchem, a Dunaferr, vagy a Mol zavartalan ellátását. A Rail Cargo Hungaria bonyolítja a NATO és a Magyar Honvédség szállításait is, "amire nagyon büszkék vagyunk, a magyar gazdaság érdekében dolgozunk" - jelentette ki, és felajánlotta a társaság kapacitásait a kormánynak.

A 72. Vasutasnapon a miniszter és az államtitkár átadták a Baross Gábor díjat, és a miniszteri elismerő oklevelet, valamint vállalati kitüntetéseket is kiosztottak.

Forrás: MTI