A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után egy közleményben számolt be arról a Dunaújvárosi Egyetem, hogy idén tíz százalékkal több hallgatót vettek fel, mint egy évvel korábban. Három képzés volt a legnépszerűbb a 2022-es általános felvételi eljárás során. Első helyen a szakoktató alapképzés foglal helyet, ahová 94-en nyertek felvételt. Másodikként a gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésre jelentkeztek a legtöbben, pontosan 74 fő. Kiemelkedő még a mérnökinformatika alapképzés, amelyre 72 diák nyert felvételt. Mindezen képzések mellett a televíziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés és a műszaki felsőoktatási szakképzés után is nagy érdeklődés figyelhető meg a jelentkezők száma alapján, hiszen közel kétszer annyian választották az előző évhez képest. Érdekesség, hogy 2 év után újra elindul az anyagmérnök alapképzés nappali tanrendben, továbbra is nagy sikernek örvendenek a mérnökinformatikai és a gépészeti képzések is.