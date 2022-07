A döntősök kiválasztásánál a zsűri legfontosabb szempontja a történet, mely megmutatja, hogy az adott fa vagy facsoport miért fontos és különleges az őt nevező közösség számára. Az alapítvány célja a versennyel, hogy felhívja a figyelmet a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a természetvédelem fontosságára. Ezért azok a jelöltek, amelyek élete vagy természetes környezete, élőhelye veszélyben van, elnyerhetik a “Hős Fa” címet. Ezzel a díjjal szeretnének a verseny szervezői hozzájárulni a fák életéért vívott küzdelemhez, illetve elismerni a megmentésük érdekében végzett munkát.

Az Év Fáját a közönség választja meg online szavazás révén, amely idén július 1-én indul és október 1-én éjfélkor zárul. A “Hős Fa” címet a zsűri osztja ki, és különdíjat kap minden évben az Országos Erdészeti Egyesület által választott jelölt is. A döntősökről részletes információ az evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található, és itt van lehetőség a szavazatok leadására is 2022 július 1-től. Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt október első felében teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.

Az idei versenyben a következő fákra lehet szavazni:

o A Hétágfa Tanösvény galagonyafái Kistótfaluban

o Perkátai Öreg Tölgy - az idős fák nagykövete

o Nagy idők tanúja - Páfrányfenyő a keszthelyi kastély parkjában

o Kincses Makkfa-Nagykőrös

o Platán "híd" a tatai Angolkertben a Cseke-tó felett

o Gesztenyefa Angyalföldön- Budapest

o Aggastyán (Micsky hársak)-Dánszentmiklós

o Ősi gyógyító Hársfa az évszakok jegyében-Jobbágyi

o A Bakáts tér Hőse-Budapest

o Akiknek már nem lesz több tavaszuk: a Lengyeli-legelő Fái-Pacsa határában

o 250 éves fekete nyárfa-Miskolc

Perkáta gyönyörű ékszerdoboza a Győry-kastély, amelyhez egy hatalmas kert is tartozik. A kert féltett kincse a több, mint 200 éves tölgy, amely mára a Perkátai Öreg Tölgy néven vált ismertté, amely magasága 24, törzskerülete 5,17 méter. Sokan úgy vélik, hogy 1820-ban ültethették el a fát, amikor V. Győry Ferenc, a kastély ura, nagyszabású építkezésbe kezdett, hogy a család megfelelő körülmények között tudjon élni. A meglévő kastély főépületét belül átépítették, külsőleg pedig a korszak divatos építészeti stílusának megfelelően a klasszicista formanyelvhez igazították. Ekkor döntötték el, hogy az épület kertjében elhelyezik napjaink büszkeségét, az Öreg Tölgyet.

Még ifjú fácskaként élte meg az 1848-as eseményeket, az első és a második világháborút. Figyelemmel kísérhette az államosításokat, a kastély funkcióinak változását az iskolaépülettől kezdve a könyvtárrá, majd művelődési központtá történő átalakítását. A ma élő nagymamák, nagypapák boldogan idézik fel elbeszéléseikben az iskolás éveket, amikor összegyűltek a fa törzse előtt az év végi osztálykép fotózásra, vagy a gyerekzsivajtól hangos szüneteket a fa alatt, a makk szedéseket és dobálásokat.

Az elmúlt 200 évben rengetegen csodálhatták meg terebélyességét és generációk nőttek fel úgy, hogy ismerték és ismerik a tölgyet, játszottak, beszélgettek vagy akár csak sétálgattak annak árnyékában.

A tölgyfa népszerűsége mind a mai napig töretlen. A 2021-es „Év fája” versenyen elindulva a település lakói és barátaik egészen a második helyig juttatták el kedvencüket. A megmérettetésnek köszönhetően Perkáta polgárai felfigyeltek hatalmas kincsük fontosságára és hamar a figyelem középpontjába került, az itt élő többi 100-200 éves fával együtt. Mondhatjuk úgy is, hogy a tölgy lett a perkátai öreg fák „nagykövete”. A lakosság szinte egy emberként mozdult meg az idős fák védelmére. Az Öreg Tölgy magánszemélyek finanszírozásával megkapta ugyanazt az ápoló kezelést, ami nyertesként megillette volna. Ezután - már az ő védnökségével - a lakosok gyűjtést indítottak további idős fák ápolására. Magánadományokból közel 1 millió Ft gyűlt össze nagyjából egy hónap alatt, ezen összegből pedig 16 darab 100-200 év körüli, idősebb gesztenye, hárs, japánakác és tölgyfa ápoló kezelése valósult meg.

Az Öreg Tölgy egészséges, bízunk benne, hogy még legalább 200 évig az is marad. Reméljük, hogy a klímaváltozás ellenére is lesz még 200 éve tovább élni. Azért érdemli meg, hogy 2022-ben ő legyen az év fája, mert ez a tölgy példája annak, hogy egy idősödő fa is lehet motivátora az emberi összefogásnak, a közösségépítésnek, a helyi értékek- és a természet védelmére irányuló figyelemnek.



