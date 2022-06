Végre itt a várva várt nyár, az igazi kánikula. Strandolás, nyaralás, kikapcsolódás. Azonban ez meglehetősen sok veszéllyel is jár. Naponta hallunk vízbefulladásokról, kocsiban hagyott gyermekekről vagy házi kedvencekről. Nem elég tehát a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztásra odafigyelni, óvni magunkat a napszúrástól, a magas UV-sugárzás okozta komoly megbetegedésektől. A szünidőben sokkal több gyermek van az utakon, a hőség befolyásolja figyelmünket vezetés közben is, ingerültebbek, figyelmetlenebbek vagyunk. Vigyázzunk egymásra, és persze magunkra, hogy ne árnyékolják be értelmetlen tragédiák és balesetek a felhőtlennek induló kikapcsolódásunkat.

Vezető képünk illusztráció.