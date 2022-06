A július 2-án, szombaton jelentkező Sugár­úti Fesztivál – amely szorosan kapcsolódóik a Szalki-szigeten zajló Future Perfect Építészfesztiválhoz és alkotótáborhoz – a Kortárs Művészeti Intézet, a József Attila Könyvtár, az Intercisa Múzeum és a Dunaújváros Mesél blog, valamint a budapesti Kortárs Építészeti Központ és a Valyo – Város és Folyó Egyesület szervezésében valósul meg. Fontos kiemelni, hogy ez lényegében egy alulról szerveződő fesztivál, ahol a helyben élő polgárok, Vasmű úti lakosok ötleteivel, programjaival is találkozhat majd a közönség. A fesztivál idejére, szombaton reggel nyolctól éjfélig lezárják a Vasmű út Kohász utca és Kossuth Lajos utca közötti szakaszát – mondta el lapunknak Zsinka Gabriella, aki a főbb programokról is beszélt: – Délelőtt tíz órakor egy közös reggelivel indul a nap és a Muki kisvonat környezetében már ekkortól gyerekjátékok, kézműves és ügyességi játékok sokasága várja majd a családokat.

Egykoron hétvégi délutánokon rendre benépesült a Vasmű út – szombaton is lesz zenés-kosztümös séta Fotó: DH-archív

Szintén 10 órától Horváth Tamás (Dunaújváros Mesél) lokálpatrióta vezetésével Muki túra is indul. Izgalmasnak ígérkezik még a József Attila Könyvtár szervezte könyvtár-terasz, ahol városi tematikájú társasjátékok lesznek a KÉK és a Valyo jóvoltából, valamint a kalandor szelleműek részt vehetnek egy kincskereső játékon is, végig az egész Vasmű úton. Részesei lehetünk egy közösségi színezésnek is Brückner János képzőművész segítségével. A Gondolkodjunk együtt, Dunaújváros! – Elhagyatott városi tereink felélesztése nevet viselő program, ahol Sárvári Regina képzőművész segítségével álmodhatunk új funkciókat a Finta József tervezte nővérszálló köré. Délután három órától az Intercisa Múzeum munkatársa, Nagyné Hodik Mónika vezeti körbe a Vasmű úton és környékén az érdeklődőket, 16 órától pedig a Városháza téren található Ikon Kávézótól indul a Zenelánc – Vasmű úti teraszokon helyi zenészek, muzsikosok szórakoztatják majd a polgárokat. A visszaút pedig színes felvonulássá változik. A Vasmű út elejétől egy Csepel teherautó platójáról a Hungarian Marching Dixie­land Jazz Band is húzza majd a talpalávalót.

Zsinka Gabriella, a Kortárs Művészeti Intézet vezetője Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A zenés-kosztümös sétán a résztvevők az ötvenes-hatvanas évek korhű öltözékeit vagy akár napjaink elegáns viseletét is magukra ölthetik. A legmutatósabb öltözékben vonulókat díjakkal jutalmazzák majd. Este hét órától Doktor Dzseki és Mr. Háj Só – azaz Boda András és Nyulasi Zsolt újságírók vallatják majd a város első szabadon választott polgármesterét, Almási Zsoltot, valamint dr. Tóth István címzetes főjegy­zőt. A fesztivált az Almási Music fergeteges koncertje zárja a Babits utcai kereszteződésnél. A Sugár­úti Fesztivál teljes időtartama alatt megtekinthető a Vasmű úti pillanatok – múltidéző fotókiállítás, amely bemutatja a város emblematikus sétálóutcájának letűnt hétköznapjait. A Kortárs Művészeti Intézet által rendezett kültéri kiállítás archív fotókból és Takácsné Lőwinger Klára kutatásából merít.