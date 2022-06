Dunaújváros - A sok készség és képesség mellett, amelyet a matematika igyekszik fejleszteni, csiszolni, kibontani, a szakértők szerint a legnagyobb, hogy a foglalkozások során megkapják a gondolkodás szabadságát.

Szerdán délután a Római körúti Zseni kuckóba sorban érkeznek a gyerekek. Nagy Andrea fogadja őket és bennünket is.

– Mindig is elvarázsolt a számok világa, és szeretek gyerekekkel foglalkozni, emiatt kezdtem el tanítani. A kislányomnak kerestem matematikai irányú fejlesztést, így találtam rá a mentális aritmetika módszerére. Szerettem volna, ha a városunkban is elérhető lenne, így új irányként vágtam bele 2021-ben a Kis Zseni Dunaújváros elindításába, csatlakozva a Kis Zseni Magyarország hálózatához.

Nagy Andrea indította el a Kis Zseni dunaújvárosi csoportját, a kuckóba járó gyerekek ma már nemzetközi versenyre készülnek Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap



– Az iskolába belépve a gyerekek azt tanulják meg először, hogy soha nem adjuk fel. A munka, a gyakorlás mindig meghozza a gyümölcsét, és ezt jutalmazzuk is. Valamint nem baj, ha hibázunk, hiszen ez azt jelenti, hogy dolgoztunk. Jelenleg több mint 50 gyermek jár hozzánk különböző tanfolyamokra 3–12 éves korig.

– A legkisebbeknek a Numicon, a mentális aritmetika előszobája ajánlott. A tanfolyam hossza 10 hónap, és a játékok és felfedezések kimeríthetetlen tárháza. Lehetőséget kínál arra, hogy mindenki a képességeinek megfelelő szinten fejlődjön. Az Oxfordi Egyetem szakemberei alkották meg. Színes eszközöket használunk, amelyek még különlegesebbek a gyermekek részére. A program kísérletekkel és játékos tanulással kezdődik, majd különböző kreatív aktivitással folytatódik természetes anyagok használatával, mint például a homok és a víz, képzőművészeti feladatokkal színesítve, mesékkel, dalokkal, valós emberi szituációkkal gazdagítva.

A Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskola japán módszertan szerint működik, az Ázsiából származó japán módszertan Magyarországon egyedülállónak tekinthető. A módszertant 4–12 éves gyermekek számára fejlesztették ki, hiszen bizonyított, hogy az agy ilyenkor fejlődik a legintenzívebben.

A Kis Zseni program fontos eszköze a szorobán. Mindazokat a számoló eszközöket, amelyeken golyók segítségével számtani műveletek lehet elvégezni, az abakusz. A szorobán ennek a japán változata. A gyermek először elsajátítja eme speciális számológép használatát. Az oktatás során több érzék is aktiválódik, a gyermek megtanulja maga elé képzelni az abakuszt, és majd a képzelete segítségével számolja ki a tanár által mondott feladatot. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek magabiztosak lesznek, jó memóriával rendelkeznek majd, és a tanulásra is jobban tudnak összpontosítani, koncentrálni. Biztos matematikai alapokat szereznek, amely segítségével stressz nélkül teljesítenek a suliban.



Később a Matek Zseni elnevezésű program során a fizikai abakusz használata megszűnik. A gyermek maga elé képzeli az abakuszt, sőt képességeinek megfelelően akár többet is. Ujjai továbbra is mozgásban vannak, mintha kezében tartaná az abakuszt. A mentális számolás szórakoztató és játékos módon történik. Ebben a szakaszban fejlődik ki a fotogra­fikus memória és a kreativitás is.

– Ezzel a módszerrel készítjük fel a gyerekeket egyes tantárgyakra, iskolában is használható tudásra, illetve felébresztjük kíváncsiságukat, támogatjuk az oktatási rendszer által nem kínált feladatok megoldásának képességét is. Az idegsejtek aktivitása exponenciálisan növekszik, ezért a Matek Zseni elnevezésű programunk, kiemelkedő edzése az agynak – mondta el a dunaújvárosi Mentális Aritmetikai Iskola vezetője.