Szabó Tamás, Ercsi polgármestere úgy fogalmazott, ez a projekt egy újabb fontos állomás a település életében. Körülbelül harminc évvel ezelőtt épült meg a Baczakó Péter Sportcsarnok és azon belül a tan­uszoda, a többi közt azzal a céllal, hogy legyen egy olyan hely az ercsi gyermekek számára, ahol megtanulhatnak úszni. Jó szolgálatot is tett az uszoda az óvodások és az iskolások számára (akik iskolai keretek között jártak ide úszni). Ám sajnos idővel megkopott az önkormányzati tulajdonban, és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ használatában lévő építmény. Két és fél évvel ezelőtt be kellett zárni, de az úszásoktatás továbbra is zajlik: az iváncsai tanuszodában van rá lehetőségük, heti rendszerességgel.

Dr. Molnár Krisztián, a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, 2019 szeptemberében értesítették arról, hogy a tankerület bezárni kényszerül az uszodát. Az elnök arról beszélt, elsődleges feladatként kezelték ennek megoldását a gyermekek érdekében, és a kormányhoz fordultak a munkálatokhoz szükséges forrás biztosításáért.

Jó szolgálatot tett eddig is az uszoda, várhatóan jövőre készül el a felújítás

Összesen 166 millió forintból újulhat meg a tanuszoda, ebből 135 millió forint a kormányzati támogatás, 31 millió forintot pedig a tankerület saját költségvetéséből finanszíroz. Hozzátette azt is, hogy bár parlamenti elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni a sajtótájékoztatón dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő, de együttesen lobbiztak a beruházás megvalósítása érdekében, és örülnek, hogy el is indulhatott már a kivitelezés.

Szilágyiné Németh Sarolta, a tankerület vezetője felidézte, látható volt korábban, hogy romlik az uszoda műszaki állapota, hosszú távon nem biztosított a működtetése, és hogy megoldást kell találni rá, ezért fordultak az elnökhöz. A kivitelezés már zajlik, várhatóan jövőre ismét birtokba vehetik a megszépült, megújult tanuszodát. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ is csatlakozna az Úszónemzet Programhoz, hogy a majdan elkészülő új uszodában még több óraszámban tarthassanak a gyerekeknek úszásoktatást.

Gólics Ildikó, Ercsi önkormányzati képviselője szerint nagyon fontos, hogy az Eötvös József Általános Iskola által használt tanuszoda megújulhat. Köszönettel szólt dr. Molnár Krisztiánnak és dr. Mészáros Lajosnak azért, hogy rendelkezésükre áll a munkálatokhoz szükséges forrás.