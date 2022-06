Az egyesület alelnöke Nyári Ica elmondta, most is nagyon készülnek Újtelep lakói , hisz ez nem csak az adok-veszek árusításról szól, hanem egy közösségi program is. Sok helyen komplett vendégvárást csinálnak ilyenkor a lakók, frissítőkkel fogadva a vásárlókat ismerősöket és ismeretleneket egyaránt. De Újtelepen már elmaradhatatlan kellék minden rendezvényen a helyben sütött Kürtőskalács is, mely e napon is megtalálható lesz a Venyimi út Kölcsey utca sarkán. Ica elmondta még, több helyen gyerekek fogják várni a vásárlókat, akik hetek óta különös gonddal készítik össze a kis kincseiket, melyek eladás után újabb „álmot” tudnak majd megvenni maguknak.

Segítség is lesz a vásárlóknak és helyismerettel nem rendelkezőknek idén is. Az egyesület mindenre (is) gondol, mert honlapjukról akár le is tölthetjük és kinyomtathatjuk majd a pontos címlistát, ki hol és mit kínál megvételre, de Google jóbarátunkat is tudjuk majd használni, mert az újtelepiek google térképpel is segítik tájékozódásunkat, melyik cím pontosan hol is lesz megtalálható. Mindkét információs segítséget a www.varosvedok-ujtelepert.hu weboldalon találjuk meg.