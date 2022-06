Június 15-én hivatalosan is megnyitja kapuit a szabadstrand – jelentette be Mezei Zsolt alpolgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón, hétfőn. Mint mondta a terület tereprendezése megtörtént, új padokat és szemeteseket helyeztek ki a strand területére, ahová még tűzrakó helyeket telepítenek majd. A vízfelületen elkerítettek egy részt, fürödni csak ezen belül lehet, a szabadstrand többi részét a horgászok használhatják. Megnyitják a kiszolgáló épületeket is, ahol öltözők, vizesblokkok, egészségügyi helyiség találhatóak. A fürdőzők testi épségére úszómester és vízimentők is figyelnek majd.