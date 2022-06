A közelmúltban a Széchenyi István Gimnázium három diákja is remek eredményt ért el országos versenyen. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny művészettörténet kategóriájában második helyezést ért el Urbán Soma, az intézmény 12. a osztályos tanulója. A verseny hasonlóan a többi tantárgyhoz, művészettörténetből is háromfordulós volt. Az első fordulóban egy háromórás tesztet kellett kitölteni. Ennek sikeressége után a középdöntőbe jutott diákok megadott témákat választhatnak, amiből pályamunkát készítettek. Soma a Nyírbátori stallum elemzését készítette el. Ez alapján lehetett a döntőbe kerülni, ahova 15 tanulót hívtak be. A döntő meghatározott tematika alapján szerveződött. A szóbeli szintén három részből állt: a témában kijelölt szakirodalom ismeretét várta el a zsűri, és egy bemutatót is kellett készíteni, illetve a téma alapos ismeretét feltételező műelemzés is a feladatok közé tartozott. Urbán Somát az OKTV-re Hutvágnerné Róth Éva készítette fel.



Május 20. és 22. között Győrben rendezték meg a XXXII. Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny országos döntőjét. A háromfordulós versenyre közel ezer tanuló nevezett, ebből 300-an jutottak tovább a második fordulóba, s végül mintegy 60-an vehettek részt a döntőben, ennek helyszínét hagyományosan a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium biztosította.

A döntőben a versenyzőknek számolással megoldható feladatok mellett fizikai összefüggéseket megállapító (teszttípusú) „gondolkodtató” feladatokat kellett megoldaniuk. Önállóan kellett elvégezni és értékelni egy mérőkísérletet, fizikatörténeti (Bay Zoltán, valamint Öveges József élete és munkássága) kérdésekre kellett válaszolni, továbbá egy bemutatott fizikai jelenségre várták a versenyzők magyarázatát. A teljes általános iskolai fizikatananyag ismeretére szükség volt. A seregszemlén végül Pillár Bence 8. e osztályos tanuló III. díjat vehetett át, Süli Henrietta 8. e osztályos tanuló a 12. helyen végzett. Mindkettőjüket Müllerné Ódor Marianna készítette fel.