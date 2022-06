Dunaújváros - A Pentele Baráti Kör elnöke, Pálinkás Bertalan szerint a műemléki, tájképi, városképi, helytörténeti és hit­életi jelentőségű a pentelei katolikus templom. Az épület történelmi enteriőrje olyan helyi jelentőségű műkincseknek ad otthont, mint szobrászművészünk, Berán Lajos krisztus szobra, mögötte a freskón védőszentünk Szent Pantaleon, aki még a festett üvegablak jobb oldalán is ránk pillant. Sajnos azonban tavaly óta – néhány esküvő kivételével – bezárták a templomot. Ezért sokakhoz elért a jótékonyságra hívó szó.

A templom akusztikája és a Dunaújvárosi Vegyeskar előadásában elhangzott egyházi remekművek éteri élményt nyújtottak Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Dunaújvárosi Hírlap

A koncertre látogatók 1500 forintért megvásárolható támogatói belépőkkel közvetlenül járulhattak hozzá a felvállalt nemes célhoz. Nagy volt az érdeklődés, már napokkal a koncert előtt elkelt minden belépőjegy, és a templomi padsorokon túl további ülőalkalmatosságokat is be kellett állítani a hallgatóságnak. A célhoz társuló hívogató program a térség meghatározó művészeinek és együtteseinek önkéntes felajánlásával állt össze, s a rendkívül impozáns repertoár vasárnap telt házat eredményezett.

Baltási Nándor plébános megbízásából dr. Fekete Gábor Lajos tartotta az ünnepi nyitóbeszédet. Sok más mellett biztosította a megjelenteket, hogy a miserendben Pentelére került a szombat 18 órai mise.



A koncert ünnepélyességét a szólóéneklés kiválósága, Németh Irma Mária-dalokkal alapozza meg, majd a Móricz iskola két kórusa hangulatos népdalcsokorral és Mozart-füzérrel jelentkezett.

A templom kiváló akusztikája kiválóan érvényesül régi szerzemények előadásában, így a térségünkben már jól ismert duó, Pálinkás Eszter és Beke Beáta fuvola-gitár játékában, továbbá a tágabb körökben is közismert Teleki Miklós orgonaművész előadásában, aki a templomi orgonánk határait majd Händel és Vivaldi virtuóz darabjaival is próbára tette. Meghallgathattuk előadásában a Fantázia és fúga című művet is.



József Attila egyik leghíresebb, nagyhatású költeményét a színházi és filmes berkekben is kiemelkedő színművész, Őze Áron mondta el.

A neves dunaföldvári Annamatia női kórus megerősített összeállításban egy híresen szép Delibes-kismisét adott elő, majd az alapításának 70. évfordulóját ünnepelő Dunaújvárosi Vegyeskar egyházi remekművekkel, köztük ritkábban hallható, felfedezésre érdemes szerzeményekkel zárta az ünnepi programot.