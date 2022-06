1992 óta, minden évben megtartott ünnepnap emlékezünk az anyák megmentőjére, Semmelweis Ignác születésére és életére.

A lexikon tanulsága szerint 1818. július 1-én Budán született magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében.

Gyakorlati megfigyeléseken és a statisztikai adatokból levont következtetéseken alapuló, korát megelőző felismerés tette Semmelweis Ignác Fülöpöt a világ egyik legismertebb magyar orvosává. Az általa bevezetett klórvizes kézmosással drámaian lecsökkent a gyermekágyi láz okozta halálozás.

A megoldást keresve

Az orvosi egyetemi tanulmányait Bécsben és Pesten végezte, orvosdoktori diplomáját 1844-ben Bécsben szerezte, majd még abban az évben szülészmesteri, 1845-ben pedig sebészdoktori oklevelet kapott. Semmelweis 1846-ban tanársegédi állást nyert el a bécsi közkórház szülészeti osztályán, ahol az 1840-es évek elején volt olyan hónap, hogy a szülő nők 30 százaléka meghalt gyermekágyi lázban. Miután azonban elválasztották a medikus- és a bábaképzés gyakorlatát, a számokban különbség alakult ki. Ahol a medikusok működtek, átlagosan közel tíz százalékos volt a halálozási arány. Kereste a megoldást, amelyet végül barátja, Jakob Kolletschka kórboncnok halála adta, aki halála előtt boncolás közben megsértette a kezét. Semmelweis a boncolási jegyzőkönyvben fedezte fel, hogy barátja és a fiatal anyák testében ugyanazok az elváltozások alakultak ki. Világossá vált számára, hogy a gyermekágyi láz hátterében az áll, hogy az orvosok boncolás után kézfertőtlenítés nélkül mennek át a szülészeti osztályra, és ott fertőtlenítetlen kézzel vizsgálják a várandós nőket. Semmelweis a halál okozóját tehát a hullaméregben, a bomlott szerves anyagokban vélte felfedezni. Később arra is rájött, hogy nemcsak a boncolás után, hanem a betegvizsgálatok között is kezet kell mosni.

A korszakalkotó

Semmelweis korszakalkotó, a korabeli kollégák körében azonban ellenállást kiváltó felismerése mellett a kísérleti kóroktan megalapításának is úttörője volt, és nevéhez fűződik az első hazánkban végzett petefészek-műtét, valamint a második császármetszés is. Rendszeresen publikált, emellett elkötelezett tanárként szívügyének tekintette a szülészet oktatását. Semmelweist 1855. július 18-án nevezték ki a mai Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika elődjének számító szülészeti tanszék élére. Tíz évig töltötte be ezt a posztot, ami munkásságának kiteljesedését jelentette. A pesti tanszék vezetőjeként szívügyének tekintette a szülészet oktatását. Tíz év alatt 1960 orvostanhallgatót, leendő sebészt, szülészmestert és szülésznőt szigorlatoztatott személyesen.

Végül 1865-ben halt meg, a vizsgálat szerint a jobb kezén kialakult lassú lefolyású csontvelőgyulladásból támadt szepszisben, tehát abban a betegségben, amelynek kórlényegét felfedezte.

Méltó megemlékezés

Városunkban is megünneplik minden esztendőben a neves napot. Idén június 30-án csütörtökön, 13 órakor lesz a Semmelweis ünnepség a Szent Pantaleon Kórházban, amely keretében sor kerül a Pantaleon emlékérem átadására, valamint az előléptetések, igazgatói dicséretek bejelentésére és kiváló dolgozók méltatására. Az eseményen dr. Jobbágy Lajos főigazgató mond köszöntőt.

Így tehát pénteken szünetel az orvosi rendelés és a legtöbb hivatal is, és nem lesz érdemes elindulni az önkormányzathoz vagy kormányablakba sem. Az egészségügyi ellátást ügyelet szervezésével biztosítják. De a rendszeresen szedett gyógyszerekről is érdemes időben gondoskodni, mert ügyeleti időben csak az újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszerek felírására van lehetőség. Ráadásul a legtöbb településen kizárólag a 0-24 órában nyitva lévő, az ünnepnapokon is üzemelő, valamint az ügyeletes vagy készenlétet tartó gyógyszertárak lesznek nyitva csak a Semmelweis-napon.

Mi a Semmelweis-nap? - 1992 márciusában az országgyűlés XXIII. törvénye, amely a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja megállapításával egyező napra, július elsejére megalapította ezt az emléknapot is és 2011-től munkaszüneti napnak számít az egészségügyi dolgozók és az egészségügyben dolgozók számára Magyarországon. Ekkor minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket tartanak az egész ország területén.