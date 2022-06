Ilyenkor már a készülődés is különleges. Ezt a nagyon komolyan veendő kijelentést Tábiné Nyúl Gabriellától, a Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjétől hallottuk. Pontosak az információi, hiszen Farkas Imre polgármester vezetésével a település önkormányzata már hónapokkal ezelőtt hozzálátott a tervek elkészítéséhez. A rendezvény hetében aztán fölgyorsultak az események, és egy szépszámú önkéntes csoporttal kiépítették a helyszínt, az összes, ilyen alkalmakkor szükséges infrastruktúrával együtt.



A gyermekek műsorának nagy sikere volt a Szállás-napok péntek esti ünnepségén Fotók: Balogh Tamás

Az óvodásoktól a nagyszülőkig

Az esemény vastapssal kezdődött, amit a Patakparti óvoda gyermekei egy jó érzékkel nekik szerkesztett és tökéletesen előadott műsorukkal – mint Mary Poppins és az ő kis angyalkái – kaptak az elragadtatott közönségtől.

A felforrósodott hangulatban előadott nyitány jelentős kihívás lehetett az őket követőknek. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola másodikos diákjai igazi önfeledt magabiztossággal, tanulságos mesedarabokat mutattak be. A színpadi műsor zárásaként Czuppon Péter profi tanítványai, a helyi utánpótláskorúakkal együtt fergeteges fináléval zárták az estét.

Akár egy jelkép is lehetne az elhivatott pedagógus, a gyermekek tisztelője és ha kellett, akár szigorú barátja, Gajdó Bandi bácsi. A nyugalmazott tanár úr, bár már nem könnyű a számára a mozgás, de most is az első sorban ült. Egy pillanatot sem engedett el a tekintete, most is együtt élt a színpadra lépőkkel, akiket szinte instruált, de mindenképpen jó szívvel szuggerált, hogy tökéletes lehessen az előadás.

A szombati habpartit imádták a gyerekek, élvezettel „lubickoltak”

Házigazdaként mondott köszöntőt a polgármester

Farkas Imre polgármestertől ezt is hallottuk: – 2019 óta most először nagy örömömre újra meg tudtuk szervezni a hagyományőrző Szállás Napokat. A programot a képviselő-testület állította össze. Az első szavam a köszöneté. Ami az övéké, és azoké, akik önkéntesen levágták a füvet a parkban, akik segítettek fölállítani a sátrat, és itt külön kiemelem a hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat. Ugyanígy jár a köszönet azoknak, akik önkéntesen segítettek a lebonyolításban, és a talán „legnehezebben”, a bontásban és a rendcsinálásban.

– A készülődésem egy állandó menetrend szerint zajlik. A péntek reggel az említett sátor­építésé. Az este az ünnepségé. Szombaton úgy öt óra körül már ott vagyunk a helyszínen, és várjuk a beérkező árusokat...

És, hogy eláruljuk a titkát: utána már „csak” a lebonyolítás van hátra, ami legalább éjfélig tart, és közben minimum tizenöt-húsz kilométert sétál végig, miközben az aktuális feladatokat ellenőrzi, vagy éppen személyesen oldja meg.



A sztárok fellépése a parkban

A díjazottakat örömmel köszöntötték

Az előszállásiak még tavaly tavasszal hirdették meg a Szeretem Előszállást című pályázatot. Erre két kategóriában vártak pályaműveket. A díjak átadására most került sor. Fáncziné Nyúl Gabriella és Horváth Róbert egy-egy festményével, Szirbek Nelli egy pirografikai eljárással készült munkájával, Kerlang Ferencné egy novellájával, Vurstné Szabó Magdolna pedig a verseivel nyerte el az elismerést.

Az Előszállásért díjat az idei évben Szerencse Jánosnénak adták át, a hosszú éveken át végzett kimagasló közalkalmazotti munkájának elismeréseként.



Farkas Imre adta át Szerencse Jánosnénak az Előszállásért díjat

Főzőversennyel kezdődött a szombati eseménysor

Szép számmal voltak indulók az előszállásiak főzőversenyén. Péjáné Somogyi Teréz, a Patakparti óvoda élelmezésvezetője jó pár éve tölti be az elnöki tisztséget.

– Elvileg ez egy játék is lehetne, de a résztvevők dicséretes és lelkiismeretes módon, nagy munkát fektetnek a sikeres étel elkészítésébe. Ezúttal is sok finomság közül kellett választanunk. Nem volt könnyű feladat, de örömmel végeztük el.



A légvár most is népszerű volt a gyerekek körében

– Hogy megismerném-e, ha sokféle közül egy előszállási ételt kéne kiválasztanom? Nem biztos, hiszen ilyet még soha nem próbáltam. Az biztos, hogy nálunk egyszerűen, viszont igen nagyon ízletesen főznek. Nincsenek harsány ízek, inkább a kellemes harmóniára törekednek az ételek készítői.

Kanik István egy bográcsban főzött kitűnő sertéscsülök-pörköltjével a harmadik helyen végzett a falunapi főzőversenyen. Elmondta lapunknak:

– Arra vagyok nagyon büszke, hogy a környékbeli falunapokon rendszeresen szoktam főzni. Azt mondják, hogy általában jól sikerül. Többéves rutinnal rendelkezünk, és legtöbbször csapatmunkáról beszélhetünk. Ameddig van a készletünkből, addig szívesen adok a barátoknak és az ő barátaiknak is, ha úgy adódik.



Főzés közben és utána jó hangulat volt az asztalnál

Egész évben egy csapat élén áll

Masinka Csaba a helyi futballcsapat edzője. Vége a bajnokságnak, de ő mégis eljött a „fiaihoz” vendégségbe.

– Egy jókedvű összejövetelt tartunk, a falunapot és az évzárónkat egyszerre ezen a napon. A társaság miatt ugyan jókedvűen jöttem, de az eredményünket tekintve egy kis hiányérzet van bennem. Ettől függetlenül ez egy remek rendezvény, ahol nem csak mi, de mindenki más is jól érzi magát, mert baráti viszonyban vagyunk egymással. Nagyon finom ebédet kaptunk az egyik nagyon fontos támogató szurkolónktól, és innentől jól telik az időnk.



Sokan énekeltek és tapsoltak a színpad előtt

A színpadi programról elmondható...

Tömören fogalmazva: sikeres volt. Pénteken az Időutazók és a Retroleum, vasárnap a Névtelen utca zenekar is megvillantotta az oroszlánkörmeit. Mellettük az egy-két kategóriával feljebbről választott előadók: Peter Sramek, valamint az újjászületett és csúcsformába emelkedett Josh és Betti formáció parádés sikert ért el, ahogy a mulatós Headliner: a Szamaras zenekar is. A délutánt lezáró tűz­zsonglőr-bemutató ünneplő sikert aratott.