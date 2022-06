A vasárnapi esetnek azért van nagy jelentősége, mert a mai fogyasztói társadalom reakcióihoz szokott mindennapjainktól az ilyen jellegű történések szinte teljesen elütnek. Hiszen általában a növekvő javak és szolgáltatások fogyasztása az átlagos emberi élet társadalmilag elfogadott célja, és sokak legfontosabb személyes motivációja is. Mindezek miatt legtöbbször – nyíltan felvállalva, értékítélet nélkül – már nem is jut idő a közjóért tenni. Ezek a gyerekek azonban közös céllal dolgoztak vasárnap. Ifjúkoruk ellenére nem a strand hűsítő habjai között élvezték a nyári meleget, hanem már most elköteleződtek a „közünk van hozzá” és a „felelősek vagyunk” szemlélet mellett, és tettek is érte.

Fotó: amatőr

A team munka értékét is hangsúlyozni kell, mert annak legfontosabb feltétele az ember. Az az ember, aki arra vállalkozik, hogy saját egyéniségéből és egyéni akaratából visszavesz annyit, hogy illeszkedjen társaihoz. Ez nem kis vállalás, elidegenedett világunkban ez a felnőtteknek sem mindig sikerül. Az eredmény nagyban függ az elszántságtól és a külvilág visszajelzéseitől is. A valódi visszajelzéseket persze az ember az életben kapja, például munkatársként.

A vasárnapi akcióban részt vevő gyerekek már most csapatjátékosként megtanulnak jól – érthetően, világosan, időben – visszajelzéseket adni társaiknak. Ez nagy erény és példamutató érték. Ezért gratulálunk a szüleiknek, hiszen a gyerekek az első időszakban – nyilván őket figyelve – a legtöbbet utánzással tanulnak. De nagyon köszönjük a gyerekeknek az elszánt munkát és a tisztaságtól ragyogó területért tett erőfeszítéseket, szüleiknek pedig a példamutatást.