Dr. Molnár Krisztián kiemelte, hogy Perkáta elindult a fejlődés útján, amelyet a szóban forgó fejlesztések is igazolnak. Emlékeztetett, hogy dr. Mészáros Lajos még képviselőjelöltként, a választási kampányban egy világos településfejlesztési programot hirdetett Perkátán is. Ebben konkrét vállalások szerepeltek, köztük azok is, amelyek most kerülnek átadásra: a kommunális eszközbeszerzés, a közösségszervezés bértámogatása és eszközbeszerzése, illetve útfelújítások. Hangsúlyozta, hogy a Magyar Falu Program célja az 5000 fő alatti települések megerősítése és fejlesztése, a helyi életminőség javítása és az elvándorlás megfékezése. A most szóban forgó fejlesztések is ezeket a célokat szolgálják. Megköszönte dr. Mészáros Lajos munkáját, amellyel részt vett ezek megvalósulásában, s arra biztatta a helyieket, hogy a közelgő időközi választáson támogassák Oláh István jelenlegi ügyvivő polgármestert, hogy folytathassa a megkezdett munkát, melynek mindenki számára látható eredményei vannak.

Dr. Mészáros Lajos örömét fejezte ki, hogy a település fejlődik, kiemelte, hogy fontosnak tartja a pályázati forrásból megvalósult útfelújításokat, amelyek a település megtartó erejét és az itt élők komfortfokozatát is növeli. A sajtótájékoztató után rövid gépszemle és helyszínbejárás következett a Sport utcában, az egyik útfelújítás helyszínén.

A település önkormányzata a Magyar Falu Programban 14 millió forintot nyert kommunális eszközbeszerzésre, ezt egy Solis 26 traktor vásárlására fordították, a munkavégzéshez szükséges egyéb kiegészítők beszerzésével együtt. A program közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzési részében kétmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat, ebből egy rendezvény sátrat vásárolnak majd. Útfelújításra közel 38 millió forint forrást nyertek, amelyből a Sport utca, a Deák Ferenc utca egy szakasza, a Rózsa köz és a Rákóczi utca útburkolata újult meg.