Mint már arról beszámoltunk, elsöprő győzelmet aratott a perkátai időközi polgármester-választáson vasárnap Oláh István. Az újonnan megválasztott településvezetőt ma reggel hívtuk és egy rövid értékelésre kértük.

Először is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik rám szavaztak, akik segítették a munkámat az eddigiekben is - kezdte Oláh István, aki elmondta, meglepődött a magas szavazatkülönbségen. A kampány során kicsivel sűrűbb volt a mindennapi program, mint általában. Igyekeztem a lakosságot a szavazásra buzdítani, hogy éljenek a szavazati jogukkal. Tartottam attól, hogy talán kevesen mennek el voksolni, de örülök neki, hogy végül ennyien támogattak a szavazatukkal – tette hozzá a polgármester.

Családtagok, barátok, munkatársak körében várta az eredményeket vasárnap este.

Kisebb körben terveztem, de szép nagy csapat jött össze, akikkel együtt koccintottunk a választás végén, köszönöm nekik! Az a célom a jövőbeli munkám során is, hogy pártállástól, nézetektől függetlenül együttesen dolgozzunk Perkátáért, tegyük félre a vitákat, és a település érdekeit tartsuk szem előtt - hangsúlyozta Oláh István.

A választást követően, hétfőn reggel már folytatta is vezetői munkáját (hiszen eddig ügyvivő alpolgármester látta el a vezetői feladatokat). Mint azt vázolta, pályázatokat készítettek elő a június 30-i beadási határidőre. Többek között a régi óvoda korszerűsítésére, utak felújítására, parkolók építésére szeretnének támogatást nyerni.

Ezen pályázatok beadása jelenti most az elsődleges feladatomat polgármesterként, hogy fejleszthessük a települést. Szeretném úgymond felébreszteni, mozgósítani a lakosságot is, hogy az összefogás és az összetartás jellemezze Perkátát - tette hozzá Oláh István.

Lapunk kérdésére elmondta, a választási eredmény jogerőre emelkedését követően, várhatóan jövő hétfőn teheti majd le polgármesteri esküjét. Ekkor tarthatják a leendő képviselőtestületi tag beiktatási protokollját is: Oláh István megválasztásával megüresedett egy képviselői mandátum. A törvény értelmében a 2019-es helyhatósági választás eredménye alapján, a soron következő, legtöbb szavazatot kapó jelölt kaphatja a mandátumot, vagyis most Kis József. Az értesítésétől számítva 8 napon belül kell válaszolnia, hogy elfogadja-e a tisztséget. Amennyiben igen, akkor ő is hétfőn teheti le esküjét.