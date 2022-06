Végeredmény

Mint az a Nemzeti Választási iroda honlapján olvasható, összesen 719 választó adta le voksát a négy szavazókör urnájának valamelyikében (ez a választásra jogosultak 22,33 százaléka). Ebből két szavazólap érvénytelen volt, így a végleges eredmény a 717 érvényes szavazólapi voks alapján alakult ki. A szavaztok 83,26 százalékát, vagyis 597 voksot kapott Oláh István, ezzel ő lesz a település polgármestere. A másik induló, Szőke Imre 120 voksot kapott, ez a szavazatok 16,74 százalékát jelenti.

Az első között gratulált az újonnan megválasztott polgármesternek dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, és dr. Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője is.

19:53:53

Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 719, ebből érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 2, érvényes szavazólapok száma: 717

Megjelent 719 fő (22,33%), Nem szavazott 2 501 fő (77,67%)

Részeredmény 19:41:53

Továbbra is vezet Oláh István, a voksolók 78,21%-a szavazott rá.

Az alábbiakból jól látható, hogy 3220 fő szerepelet a választói névjegyzékben, a feldolgozott szavazókörök választópolgárainak száma 1590 fő, melynek 22,52%-a járult az urnákhoz.

Részeredmény 19:22:54

A jelenlegi feldolgozottsági adatok alapján a jelenlegi ügyvivő alpolgármester vezet. Oláh Istvánra a megjelentek 73,37 százaléka szavazatott ezidáig.

Egy szavazó véleménye

Négy szavazókörben várják a több mint háromezer választásra jogosult perkátai lakosokat a ma zajló időközi voksoláson. Az 1-es számú szavazókört a Stüszi Vendéglőben (Dr. Baráth Károly utca 60.) jelölték ki, ahol 783-an szavazhatnak. Dél körül látogattunk el ide, ottjártunkkor folyamatosan érkeztek a szavazók. Köztük volt Kiss Attila is, aki miután leadta voksát, nyilatkozott lapunknak is.

-Fontosnak tartom, hogy mindenki éljen szavazati jogával, ezért is jöttem szavazni.

Szeretném, ha Perkátát felelős vezető irányítaná, fontosnak tartom, hogy egy élhető település legyen. A jövőnket is itt képzeljük, kisfiam pedig szeptemberben kezdi az ovit. Számunkra fontos a gyermekek jövője is- mondta Kiss Attila.

Fotó: Szentes Kitti

Előzmények

Mint már arról korábban többször is beszámoltunk, 2020. szeptember 30-i hatállyal mondott le a polgármesteri tisztségről Somogyi Balázs. Ő a 2019-es helyhatósági választásokon kapott ismételten bizalmat a választópolgároktól a település vezetésére: 955-en szavaztak rá, amely a voksok 64,53 százalékát jelentette. A polgármesterrel egyidőben mondott le Bogó Anikó alpolgármester és Szilasy László képviselő is.

Először Sarok Mihály, mint a településüzemeltetésért felelős alpolgármester kapta volna meg az ideiglenes vezetői megbízatást, ám ő ugyancsak lemondott az alpolgármesteri tisztségről (de képviselőnek a továbbiakban is megmaradt). Ekkor vette át a feladatokat, s látja el a mai napig ügyvivő alpolgármesterként Oláh István.

A pandémia miatt sokáig nem lehetett kiírni az időközi választást, viszont amikor már enyhült a járványügyi helyzet, a helyi választási bizottság június 26-ra, vagyis mára tűzte ki a voksolást.

Két jelölt közül választhatnak a polgárok: Oláh István és Szőke Imre Andor. Ők azok, akik összegyűjtötték a jelöltállításhoz szükséges 97 támogatói aláírást a megjelölt határidőig, és ez alapján a bizottság döntött a nyilvántartásba vételükről.

Oláh István 2019-ben nyert képviselői mandátumot a település közgyűlésébe: 506-an szavaztak rá (a voksok 34,21 százaléka).

Szőke Imre már a 2019-es helyhatósági választáson is indult a polgármesterségért, valamint a képviselőségért. Előbbi esetében 442-en tették le a voksukat mellette (ez a szavazatok 29,86 százalékát jelentette), míg utóbbinál 342 voksot (23,12 százalékot) kapott. Akkor egyik sem jelentett számára mandátumot a testületbe, viszont a több képviselői lemondás folytán időközben képviselőtestületi tag lett.

Mindezek tükrében, bármelyikük is nyeri a polgármesteri választást, egy képviselői hely megüresedik a testületben. Újabb voksolást nem kell kiírni emiatt, mert a törvény értelmében ilyenkor a 2019-es helyhatósági választás eredményét kell figyelembe venni, és a soron következő, legtöbb voksot kapó személy töltheti be a mandátumot. Ez jelen esetben Kis Józsefet jelenti.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján lévő adatok alapján 3 220 választásra jogosult személy adhatja le a voksát ma Perkátán, négy szavazókörben. A szavazás reggel 6 órakor kezdődött, és egészen este 7 óráig tart.

Mozgóurnát igényelhetnek ma délig

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással ma 12.00 óráig nyújtható be. Az igénylés leadható a szavazatszámláló bizottsághoz is meghatalmazott útján vagy kézbesítővel, hozzátartozó vagy egyéb személy által 12.00 óráig.