Mennyit tud a cseresznyéről?

Júniustól már érik sokunk nagy kedvence, a cseresznye. Szeretjük süteményben vagy akár nyersen is, hiszen annyira finom gyümölcs. Emellett azonban rengeteg olyan jó tulajdonsága is van, ami az egészségünkre is jótékony hatással van, kvízünkben többen között jótékony hatására is rákérdeztünk.

1. Ki írta a Ropogós cseresznye történetet? Csukás István Helyes válasz Rossz válasz Móra Ferenc Helyes válasz Rossz válasz Arany János Helyes válasz Rossz válasz 2. Zelk Zoltán versének címe: ..... a cseresznye A finom Helyes válasz Rossz válasz A zamatos Helyes válasz Rossz válasz Megérett Helyes válasz Rossz válasz 3. Carina Bartsch regényének a címe: Cseresznyepiros ​.... tavasz Helyes válasz Rossz válasz naplemente Helyes válasz Rossz válasz nyár Helyes válasz Rossz válasz 4. Melyik országban termesztik a legtöbb cseresznyét? Törökország Helyes válasz Rossz válasz Brazília Helyes válasz Rossz válasz Franciaország Helyes válasz Rossz válasz 5. A cseresznye hány %-a víz? 15-20% Helyes válasz Rossz válasz 38-83% Helyes válasz Rossz válasz 78-82% Helyes válasz Rossz válasz 6. Ajánlott cseresznye evés után vizet inni? Nem, mert gyomorfájás alakulhat ki Helyes válasz Rossz válasz Igen, amennyi jólesik Helyes válasz Rossz válasz 7. Milyen vitaminban gazdag a cseresznye? D vitamin Helyes válasz Rossz válasz K vitamin Helyes válasz Rossz válasz C és B vitamin Helyes válasz Rossz válasz

