Baracs még az előző esztendőben pályázott sikerrel a Vidékfejlesztési Program egyik kiírására, amellyel mintegy 269 millió forintot nyert el útfelújításra. Ez a felhívás azt a célt szolgálta, hogy az önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutakat fejleszthessék a települések, közvetlenül hozzájárulva a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz.

Baracs a Nagyvenyim felé vezető utat kívánja felújítani. Az elnyert támogatás mellé még körülbelül huszonhárommillió forintot saját költségvetéséből tesz hozzá a település – ezzel az összeggel már előre kalkuláltak a baracsiak, ennek tükrében pályáztak a projekt megvalósítására.

Szegélyeket, padkát is kialakítanak a projekt során Fotó: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Várai Róbert vázolta, összesen 3023 méter hosszúságú útszakaszról van szó, amely a Ligetsor végétől, Baracs külterületi részéről indul Nagyvenyim felé. A beruházás során helyreállítják az úthibákat, szegélyt építenek, mindkét oldalon padkát alakítanak ki, mélyítik az árkot, visszametszik a belógó növényzetet, és egy teljesen új aszfaltréteget terítenek majd le.

A szakaszt vasúti átjáró is keresztezi. Mivel ez az útszakasz nem a település tulajdona, nem is tartozik a kezelésébe, ezért a projektbe sem kerülhetett be, tehát ezt a kis részt nem érinti a felújítás. A polgármester elmondta, sajnos történt már itt tragikus közúti baleset, a vasúttársaság pedig korábban ígéretet tett arra, hogy biztonságosabbá fogják tenni ezt az átkelőt, és bízik abban, hogy erre a közeljövőben sor kerülhet majd.

A projekt megvalósítására már kiírták a közbeszerzési eljárást, amelyre hét ajánlat érkezett. Ezekről a közgyűlés dönt majd, utána kezdődhet a kivitelezés.