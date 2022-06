Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mit is lehetne ezzel a hatalmas 2000 négyzetméteres kerttel kezdeni, majd egyik reggel úgy ébredtem, hogy itt levendula lesz. Tavaly tavasszal telepítettük az ültetvényt, és az idei az első szüret. Nagyon sokrétű növény, készítek belőle újra tölthető illatpárnákat, pici zsákokat, szörpöt, levendulával ízesített süteményt. Illetve majd illóolajat készíttetek. Mely szintén nagyon sokféleképpen felhasználható, nyugtató, fertőtlenítő is egyaránt. - meséli Anita. A levendulából kinyert olajat eladásra is kínálom ugyan, de a foglalkozásomat tekintve már több mint húsz éve masszőrként tevékenykedem, a levendulaolaj segítségével pedig még hatékonyabbá tudom tenni a masszást. – folytatja Anita.

Fotók: Szentes Kitti

Június 25-én nyitotta meg kapuit a Levendula Szüret, a „szedd magad” akcióval. A látogatók vásárolhattak levendulás termékeket, kóstolhattak ízletes házi készítésű linzert és limonádét is természetesen levendulából.

Valamint kialakításra került egy kis rész vintage székkel, kis asztallal és sok-sok lufival ahol igény szerint fotózkodni lehetett. A portrékat, egy tehetséges perkátai ifjú fotós hölgy készítette.

Időjárástól függően július 10-ig látogatható, hétköznap 15:00-20:00 között, hétvégén 10:00-től a kora esti órákig. Olló illetve vágásra alkalmas eszköz korlátozott mennyiségben áll a látogatók rendelkezésére, ezért ajánlatos magunkkal vinni ha szeretnénk szüretelni.

A szedést követően kössük össze a levendulát, kis csokrot formával, majd lógassuk fel őket, tanácsos fejjel lefelé. Vízbe semmiképpen ne tegyük mert rothadásnak indul a növény szára és hamar lehullik a virág. Hagyjuk csak szépen megszáradni. Lakásunk, hálószobánk szemet gyönyörködtető dísze lehet. De akár a ruhásszekrénybe is helyezhetjük, ugyanis távol tartja a molyokat.

Anitával egyébként a CityRocks rendezvényen is találkozhatunk a Szalki-szigeten, ahol levendulás koktélokat fog készíteni.

Illetve ha valaki kedvet kapott a szürethez, bátran keresse fel Anitát, és merüljön el a levendulás mámorban Perkátán.