Egy korábbi lapszámunkban már olvashatták Gyenes Józsefnével, a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjével készült beszélgetésünket arról, hogy milyen nagy változások zajlanak jelenleg a tagintézményeikben. Egyrészt a csökkenő gyermeklétszám miatt szükség van átszervezésre, és sajnos a Lajos király körúti Százszorszép tagóvoda bezárására. Ideiglenesen, de ugyancsak ki kell teljesen költöznie a Katica tagóvoda közösségének a bútoraival, felszereléseivel egyetemben. Náluk az épületben jelentkezett statikai probléma: hosszú, mély repedések keletkeztek az utcafront felőli oldalon. Emiatt kell most pakolniuk, és kedden reggel már ki is ürítették az egyik csoportszobát.

Az intézmény dolgozói és a szülők is segítették a pakolást Fotók: Laczkó Izabella/Dunaújvárosi Hírlap

Ebben a tagintézményben két csoport van, amit most a költözés idejére összevontak, így tudták megkezdeni a munkálatot (a költözésről már előzetesen tájékoztatták a szülőket, és megkérték őket, hogy aki teheti, ne vigye aznap a gyermeket az óvodába). Az intézmény dolgozói, udvarosai, karbantartói, valamint több szülő is segített a ki-és bepakolásban. A célállomás a Duna-parti tagóvoda: itt teljesen kiürítettek egy paviloni részt, amit belakhatnak a katicások. Kifestették, fertőtlenítették a leendő ovijukat, nagyobb helyiségek állnak majd a csoportok rendelkezésére. Első körben most bútorokat, irodai eszközöket vittek át. A költözés végső dátuma június 27., ekkor már nem az óvárosi óvodába, hanem az új helyre vihetik a szülők a gyermekeiket, és ekkor hozzák át a maradék felszereléseket is.

A katicások a Duna-parti tagóvodába költöznek

Gyenes Józsefné elmondta, a fenntartó önkormányzattal abban egyeztek meg, hogy majd a teljes kiköltözés után érkeznek az óvárosi épületbe a statikusok, szakemberek, ezután kezdik meg a vizsgálatokat. Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi okozhatja a problémát (valószínűleg a vízelvezetés), ezért méréseket végeznek. Nem egyszeri mérésről van szó, hanem két-három havonta megismétlik, és összevetik a vizsgálati eredményeket, ennek tükrében várhatóan egy évig biztosan zárva lesz az épület.

Az óvodavezető elmondta, a tervezett ütemben haladnak a költöztetési munkálatokkal. A Bóbita és a Százszorszép tagóvodából is átköltöztettek már egy-egy csoportot az új helyére.