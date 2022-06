Rácalmás – A dél - koreai gumiabroncs gyártó cég önkéntesei a KÖSZ, Hankook! program 2013-as indulása óta összesen 300 környezetszépítő projektben vettek már részt. A pályázati kiírás szerint az összes olyan településen végezhető önkéntes tevékenység, ahonnan vállalati buszjárat közlekedik, így Pest, Fejér, Bács-Kiskun és Tolna megye 64 települését érinti a jótékonysági program. A cég dolgozói javaslatai alapján választja ki a támogatott projekteket, és az adott munkaterv vezetője mindig a vállalat munkatársa. Fontos, hogy a Hankook munkatársai és a helyi lakosok együtt vesznek részt ezekben a munkálatokban, amivel összetartó közösségek épülnek ki.

A KÖSZ, Hankook! program létezésének eddigi 10 évében több mint ezer Hankook dolgozót és nagyjából háromszor ennyi külső segítőt ösztönzött önkéntes munkára. Az önzetlen segítők keze által közösségi terek, óvodák, iskolák, bölcsődék szépültek meg, de szerepelt már horgászegyesület, önkéntes tűzoltó egyesület és állatmenhely is a támogatottak között. A vállalat által az elmúlt években nyújtott támogatás összege 2022-re már csaknem elérte a 130 millió forintot.

Az előző évek összesen mintegy 24 ezer munkaórája alatt az önkéntesek igazi ezermesterként nyílászárókat cseréltek ki, vizesblokkokat újítottak fel, termeket festettek. A közösség, az állatok és a környezet mind a dolgozók, mind a helyiek számára nagyon fontos témák. A program elmúlt éveire vissszatekintve elmondható, hogy túlnyomó többségben vannak a környékbeli iskolák, óvodák és bölcsődék pályázatai, de közterületek parkosítására, játszóterek korszerűsítésére, mezítlábas ösvény, kutyajátszótér vagy szabadtéri edzőpark kialakítására is volt már példa.

A Hankook közleménye szerint Orosz Csaba, a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője már hosszú ideje dolgozik együtt a Hankookkal számos területen, így a KÖSZ, Hankook! programban is. Elmondta, hogy a következő projektjük a Baracsi úti Arborétum és Tanösvény megújítása lesz. A kikapcsolódni vágyók körében népszerű városi oázis egy olyan természetvédelmi terület, amelyet erdészeti és parképítészeti céllal hoztak létre évtizedekkel ezelőtt. Az arborétum telepített örökzöldekkel a Dunaújvároson keresztülhaladó Alsó-foki patak völgyében található. Az idei program keretében újabb padok telepítése, a régiek felújítása, mezítlábas ösvény kialakítása, kerítés építés, az állatsimogatóban pedig nyuszifuttató kialakítása is szerepel a tervek között. A projekt célja az állagmegőrzési, felújítási munkálatokon túl egy civil tér létrehozása a város szívében.

A dunaújvárosi arborétum fejlesztésén túl több mint 30 további projekt valósulhat meg idén is a Hankook és dolgozói támogatásának köszönhetően, áll, tájékoztatott a Hankook. Így Dunaújvárosban madárbarát kerttel gazdagodik a Bóbita Tagóvoda, játéktároló faházzal a Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde, de sok egyéb érdekes projekt mellett a Móricz Zsigmond Általános Iskola egy terme és udvara is megszépül. A környező településeken is számos projekt indult útjára, így lesz a Kisapostagi Mosolykert Óvodának locsolórendszere, a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskolának rendkívül ötletesen kialakított udvara, Perkáta szívében pedig egy szépen felújított játszótér épül.