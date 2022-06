A járványügyi helyzet miatt az elmúlt két évben ki kellett hagyni az ország legnagyobb szántóföldi szemléjét, ám a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara most ismét megrendezte a programot.

A több, mint 40 hektáros területet lefedő rendezvénynek ezúttal is a Mezőfalva Zrt. biztosított otthont; hagyományosan, hiszen mint azt Zászlós Tibor, a vállalat vezérigazgatója a szerdai megnyitóünnepségen elmondta, örömteli, hogy immáron negyedik alkalommal is itt gyűlnek össze az ágazat szereplői, gazdái, vállalatai az ország minden tájáról. Fontos számukra ez a szakmai program, éppen ezért évről évre igyekeznek még komfortosabbá tenni a környezetet. A vezérigazgató a tudás és az összefogás kettősével jellemezte a rendezvény célját; utóbbinak abban van jelentősége, hogy a minisztérium, a kamarák és az ágazat képviselőinek együttműködésével olyan intézkedéseket hozzanak, amely a gazdák, a gazdálkodók érdekét szolgálhatják, hogy az agráriumban rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban lehessen felhasználni. Azt is mondta, hogy a világban zajló események miatt most még jobban felértékelődik a mezőgazdasági tevékenység.

Ezt erősítette meg Harsányi Zsolt is, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének elnöke, utalva többek közt az ukrajnai háborúra, az élelmiszergazdaságban tapasztalható árnövekedésre. Hangsúlyozta, hogy a jelen helyzetben a folyamatos korszerűsítés jelentheti a kulcsot az ágazat szereplői számára a terméseredmény növeléséhez. Szövetségük abban tevékenykedik, hogy a gazdákat a legmagasabb szinten szolgálhassák ki a munkájukhoz szükséges eszközökkel. Bár sokféle fórum ad lehetőséget a tájékoztatásra, a személyes tapasztalatszerzés adja a legmélyebb tudást, ezért is jelentős a mostani rendezvény.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról beszélt, hogy az idei programot az innováció jegyében hirdették meg, amelyre van is okuk, hiszen megkerülhetetlen tényező. A gazdáknak, termelőknek meg kell felelnie többek között a geopolitika és az élelmiszergazdaság alakulásának, a klímaváltozás hatásainak, a fogyasztói igényeknek. Fenntartható gazdálkodási módot kell választani, ehhez viszont szükség van a rendelkezésre álló megoldási lehetőségeket ismerni. Ezek bemutatását is szolgálja a mostani rendezvény, amelyen a gazdák, gazdálkodók az aktuális kérdésekben is választ kaphatnak szakértőktől, vállalati képviselőktől.

Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke méltatta a nagyszabású rendezvényt, kiemelve azt, hogy itt az érintettek testközelből is láthatják a technológiák gyakorlati alkalmazását is. Arról is szólt, hogy a jövő nagy feladata a vízgazdálkodási megoldások kialakítása lesz, hogy a forrásokban rejlő lehetőségeket minél hatékonyabban tudják kiaknázni.

Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára arról beszélt, hogy az élelmiszerbiztonság érdekében Magyarország célja a stabil, kiszámítható és tervezhető mezőgazdaság. A járvány idején szerzett válságkezelő tapasztalatokat most is lehet érvényesíteni, de emellett számos kihíváshoz is alkalmazkodnia kell az ágazatnak. Mint mondta, szükség van arra, hogy egyfajta alkalmazkodási stratégiát állítsanak fel a gazdák, gazdálkodók a maguk számára a termelés optimalizálásához, illetve szükség van klímaváltozási stratégiára is, a talajvédelemtől kezdve a vízkészlet használaton át az erózióvédelemig. – Mi az ösztönzésben hiszünk- hangsúlyozta az államtitkár, majd vázolta, hogy a tavaly elindult megújuló vidék, megújuló agrárium programban az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása elnevezésű felhívásokra összesen 1,2 millió hektárnyi földterület került be, amelyből 940 ezer hektár szántóföld. Támogatást adnak hétezer helyspecifikus, precíziós gazdálkodásra alkalmas erő- és munkagép vásárlására, amellyel az érintettek versenyképességét és a fenntarthatóságot segítik. Szólt arról is, hogy 2023 januárjától egy új agrárgazdálkodási ciklus kezdődik, ennek érdekében pedig idén nyáron stratégiai programot kell létrehozni a fenntarthatóság jegyében.