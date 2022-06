Dunaújváros A közösségi portál csoportjaiban több bejegyzést is olvashattunk arról, hogy az ország egyes pontjain bizonyos benzinkutaknál nem lehetett tankolni, vagy csak a legmagasabb oktánszámú, legdrágább üzemanyagot. Volt aki ebben trükközést látott, volt, aki felháborodott, volt aki türelemre és megértésre intette autós társait. Mielőtt leírnánk a városi benzinkutakon szerzett tapasztalatainkat, nézzük, mit mond a szabályozás a tankolásról.

A vásárlóközönséget tájékoztatni kell az aktuális szabályozásról Fotó: MTI/Komka Péter

A Mol-kutakon gépjárművenként naponta legfeljebb száz liter tankolható, amiből húsz litert lehet tölteni szabványos kannába. A kútoszlopokon a számlálók minden tankolás esetén a piaci árat tüntetik fel, de a pénztárnál – miután meggyőződtek a jogosultságról – az alacsonyabb összeget kell kifizetniük a magyar vásárlóknak. A hatósági ár a 95-ös benzin és a gázolaj esetén is 480 forint. A magasabb oktánszámú, adalékokkal kevert, társaságonként eltérő megnevezésű üzemanyagokra a hatósági árszabályozás nem vonatkozik, azokat mindenki kereskedelmi áron – jellemzően 700–800 forint közötti áron – vásárolhatja meg. A holtankoljak.hu szakportál legfrissebb tájékoztatása alapján egyébként ha nem lenne az ársapka, akkor a „sima” 95-ös benzin literje 768, a gázolajé pedig 751 forint lenne cikkünk megjelenésekor.



Lássuk a városi körképet, melyik benzinkúton hogyan lehet tankolni. Az OMV belső kútjánál egy kútoszlopot lezártak, ott nem lehet tankolni. A szabályokat jól láthatóan kifüggesztették, a forgalmi engedélyt ottjártunkkor elkérték, ezután a fizetéskor érvényesítették a hatósági ár adta kedvezményt. A Dózsa György úti OMV-nél hasonló volt a helyzet: egy kútoszlop ott sem működött, a forgalmi meglétét ellenőrizték. Minden üzemanyagfajta elérhető volt. A városi Shell-kúton szintén lezártak egy kútoszlopot, minden kapható volt, kivéve a 95-ös benzin saját márkás extrább változatát. Itt a forgalmit nem kérték el fizetéskor, de a rendszámot ellenőrizték, miután bemondtuk, hányas számú kútnál tankoltunk. A város határában lévő, 6-os út menti Mol-kútnál minden oszlop működött, a forgalmit itt is elkérték, ezután érvényesítették a hatósági árat. Jelezték, hogy napi tankolási maximum van érvényben. A Tescónál lévő Oil kúton is jelezték ezt: a napi maximum 25 ezer forint, ennyiért lehet tankolni az ellátásbiztonság érdekében. A forgalmit elkérték, majd érvényesítették a hatósági árat. Zárás után itt elvileg egy automata segítségével lehetne tankolni, de jelenleg a berendezés nem üzemel. A külső Park Centernél lévő benzinkúton nincs személyzet, itt is automata működik. A vásárlókat két nyelven írt tájékoztatón értesítik a kútoszlopon, hogy gépeljék be a tankolási folyamat után az automatába a gépjármű rendszámát, és a kapott számlát a forgalmi másolatával küldjék be az ügyfélszolgálatnak. 15 napon belül visszautalják a piaci és a hatósági ár különbözetét a tankolt mennyiség után.

Nem tapasztaltunk fennakadást, sem üzemanyaghiányt a városi kutakon, a várakozási idő kicsit több volt a szokásosnál, de nem a jogosultság ellenőrzése miatt, hanem mert minden kúton többen akartak üzemanyagot vásárolni egy időben.