Öt évvel ezelőtt napra pontosan egy hónappal később több ezren voltunk nagyon szomorúak a Hajós uszodában, amikor a 2017-es vb-n a negyeddöntőben kikapott a válogatott Kanadától, ami hatalmas csalódást jelentett. Most a csoportkörben találkoztunk velünk, és mindenképpen nyernie kellett a lányoknak ahhoz, hogy könnyűvé tegyék maguknak a vasárnapi nyolcaddöntőt. Ugyanis a kvartett másodikja a nem éppen félelmetes hírben álló Argentínával találkozik, viszont a harmadik a valóban annak mondható Hollandiával. Nekünk csak a győzelem volt jó, ezzel szemben Kanadának már egy döntetlen is második helyet ért volna.

Bíró Attila szövetségi kapitány nem számított könnyű meccsre, de bízva csapatában, tudta, hogy meg tudják oldani ezt a feladatot a játékosok. S ha már a lányokat említjük, a dunaújvárosi kvartettet jó ismerőst köszönthetett már a délelőtti edzés során a parton, a DFVE vízilabda klubja mellett dolgozó egészségügyi szakembert, Slett Ferencet, aki ezúttal az OMSZ színeiben volt szolgálatban a Hajós uszodában pénteken. A mentőtiszt egyébként számos dunaújvárosi sport- és közösségi eseményen is közreműködik, illetve más csapatoknál is dolgozik, így nem csak a Fabó Éva Sportuszodában találkozhatunk vele. A medencében este aztán 5-4 volt az ismerősök aránya a kanadaiak javára, az öt évvel ezelőtti csapatokból ennyien maradtak a mostani vb-re. Ezzel a „győzelemmel” legyenek boldogok ők, a meccs utánival meg mi – szögezhettük le a statisztika után.

Az olaszok ellen is már fantasztikus volt a hangulat a Hajósban, de péntekre ez még fokozódott a „fekete sereg”, a Carpathian Brigade megérkezésével. A magyar lányok aztán tettek is róla, hogy rögvest alaposan kiüvölthesse magát mindenki, hiszen dunaújvárosi gólók - Szilágyi, Gurisatti- nyitották a találkozót, majd Bakoc szépített, de utána már nem találtak fogást a hazai védelmen és Magyarin. A második negyed kiegyenlített csatát hozott, ami az eredményben is megmutatkozott, igaz a szerencse is velünk volt, Leimeter lövése a kapufáról Gaudreault hátára pattant, onnan meg a gólvonalra, illetve ötezer lelátói bíró szerint, azon is túl csorgott. Emlékezzünk csak vissza, mit mondott Bíró Attila pár napja, a magyar közönség meccsenként legalább fél gólt jelent, de ezúttal egy egészet, biztosan ők üvöltötték túl a labdát a képzeletbeli vonalon – videóbírózás után ugyanis megadták a találatot.

A harmadik nyolc perc aztán csodaszámba ment, „lerohantuk” Kanadát, a felgyorsított játékunkkal nem tudtak mit kezdeni és felállni védekezni, Keszthelyi szórt egy triplát és Szilágyi is beköszönt, miközben a védekezés és a kapusteljesítmény is parádés volt. Zárójelben, Magyari is kapott a hátára egy kipattanót, de az megállt a vonal előtt, hiába, az a pár vendégszurkoló kevés volt a gólba ordításhoz.

A záró etapra a biztos előny tudatában visszavettek a magyarok, tizenkét perc után az ellenfél is betalált, sőt, feljöttek 10-7-ra. Ám a reményeiket és az aggódóbb szurkolók idegeskedését eloszlatták Gardáék, miután Leimeter fórból volt eredményes, amivel végleg pontot tett a meccsre. Nem csoda, ha a lefújás után mosolyogva készülhetett közös fotó Slett Ferenccel, miután sem a parton, sem a medencében nem történt vészhelyzet.

Magyarország – Kanada 11-7 (2-1, 3-3, 4-0, 2-3)

Magyarország: Magyari – Szilágyi 2, Vályi 1, Gurisatti 2, Máté, Parkes, Keszthelyi-Nagy 3. Csere: Mahieu, Leimeter 2, Rybanksa 1, Faragó, Garda. Szövetségi kapitány: Bíró Attila.

Kanada: Gaudreault - McKee, Crevier 2, Wright, McKelvey 3, Christmas 1, La Roche. Csere: Amarosa, Sohi, Bakoc 1, Lekness, Paul. Szövetségi kapitány: David Paradelo.

Gól emberelőnyből: 9/5, ill. 7/2.

Gól kettős emberelőnyből: –, ill. 1/1.

Gól ötméteresből: 1/1, ill. –.

Bíró Attila így értékelt: - A kanadai csapat többször, így az olaszok ellen is megmutatta, hogy mennyire erős és nehéz ellene vízilabdázni. Elöl és hátul is sokkal jobban játszottunk, mint szerdán – nem mondom, hogy tudatosan történt így, mert szerdán is szerettünk volna nyerni. Megszoktuk a játékvezetést is, jobban alkalmazkodtunk ahhoz a felfogáshoz, ami ezen a tornán jellemző lesz. A folytatásban Argentína nem lehet akadály, nem futballban játszunk ellene.

A folytatásban vasárnap 18.30 órakor Argentína jön, a meccs győztesére kedden pedig Ausztrália vár a legjobb négy közé kerülésért. Mint korábban említettük, azzal, hogy nem lettünk elsők, elkerültünk az USA ágáról, velük már csak a döntőben találkozhatunk.

