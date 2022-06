Előzmények

Mint ismeretes, a 2019 októberében megválasztott polgármester, Somogyi Balázs 2020 szeptemberében lemondott megbízatásáról. A koronavírus-járvány miatt nem lehetett időközi választást és népszavazást kitűzni, a kiírt választások pedig elmaradtak. Április 10-étől azonban ismét kitűzhetőek lettek az időközi önkormányzati választások. Az elmaradt időközi választások kiírására 15 napjuk volt a választási bizottságoknak. A választásokat úgy kellett kiírniuk, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen. Az időközi választás legkorábbi időpontja június 19. lehetett, a legkésőbbi pedig július 3. A Helyi Választási Bizottság döntése értelmében június 26-án időközi polgármester-választást tartanak Perkátán.

A vezetői feladatokat jelenleg Oláh István ügyvivő alpolgármester látja el, aki független jelöltként indul a mai voksoláson a Fidesz támogatásával. A másik jelölt a szintén függetlenként induló Szőke Imre. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közzétett adatok szerint több mint 3200 választópolgár voksolhat. A választásra jogosultak négy szavazókörben adhatják le voksaikat vasárnap reggel hat és este hét óra között.

Mozgóurnát igényelhetnek ma délig

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Mozgóurna igénylése online (azonosítással) és meghatalmazott útján ügyfélkapus azonosítással ma 12.00 óráig nyújtható be. Az igénylés leadható a szavazatszámláló bizottsághoz is meghatalmazott útján vagy kézbesítővel, hozzátartozó vagy egyéb személy által 12.00 óráig.