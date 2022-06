A tájon évtizedek alatt gyógyulnak be a háború ütötte sebek, a lelkekben ennél is tovább tart a gyógyulás. Néhány éve még tudtam beszélni egy 90 év körüli kisbajomi férfival, aki felidézte, hogyan vitték el tankcsapdákat ásni Kaposmérő környékén, majd hogyan szökött haza, miközben a front pusztítva átvonult a faluján a második világháború végén. Az idegen hadak nem csak a házakat lőtték, vitték a jószágot is, amit csak értek. Szüleink, nagyszüleink hasonló történetei adták a talapzatot, amelyre mi, szerencsésebb időkben születettek, felépíthettük az életünket. Máig él a múlt, de hogy miként, arról mi is tehetünk.

Olvasom, hogy az amerikai hadsereg tortával lepett meg egy olasz nőt a 90. születésnapján, ezzel kárpótolva, hogy 1945-ben amerikai katonák megették a születésnapi tortáját, amit édesanyja készített. Az ünnepi édességet az anya az ablakpárkányra rakta hűlni, de amikor másnap a tizenharmadik születésnapján a kislány és édesanyja lemerészkedtek a padlásról, ahol addig bujkáltak, a tortának már csak a hűlt helyét találták.

Hetvenhét évvel később, néhány hete újra megjelent az idős asszonynál a hadsereg, és kárpótlásul hoztak egy tortát, majd a katonák énekelve köszöntötték fel a hölgyet a 90. születésnapján. Kedves történet, még ha van is némi marketingszaga, mert igazi kárpótlás nyilvánvalóan nem létezik a háborús pusztításra. Mindennél jobban meg kell becsülni, hogy nekünk nincs szükségünk háborús jóvátételre.

